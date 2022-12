È uscito “SOS” il nuovo singolo di SZA

Share

È uscito “SOS” (Top Dawg Entertainment / RCA Records / Sony Music – SZA – SOS (lnk.to)), il nuovo attesissimo album di una delle artiste più interessanti, libere, amate dalla critica e dal pubblico, e vincitrice di un GRAMMY AWARD, SZA!

L’album, che trainato dai singoli già editi, ha già accumulato oltre 2.1 MILIARDI di stream globali, si è imposto da subito nelle classifiche mondiali, conquistando la #1 della Top Album Debut Globale e tutte le prime 10 posizioni della classifica di Spotify Top Songs Debut con i brani del disco.

“SOS” è stato anticipato dai singoli “I Hate You” (MEZZO MILIARDO di stream) e “Shirt” (130 MILIONI di stream), e dalla preview dell’irresistibile nuovo singolo che ha debuttato nella Top 10 della classifica globale di Spotify “Nobody Gets Me” sul suo canale YouTube (prodotto da Benny Blanco e Carter Lang).

È un album maestoso e quasi controtendenza, con le sue 23 tracce che esplorano i temi della perdita, dell’angoscia, la confusione, la riflessione e il cambiamento.

“SOS” include anche collaborazioni con artisti del calibro di Travis Scott, Don Toliver, Phoebe Bridgers e Ol’ Dirty Bastard e vede la produzione di super hitmaker che avevano già lavorato al precedente “CTRL” come ThankGod4Cody e Carter Lang, ma anche Jeff Bhasker, Rob Bisel, Benny Blanco, Kenny “Babyface” Edmonds, Emile Haynie, Rodney “Darkchild” Jerkins, Jay Versace.

L’album arriva dopo 5 anni dal precedente, e fortunato disco di debutto, “CTRL”, già certificato multiplatino.

Questa la tracklist completa di “SOS”:

01 SOS

02 Kill Bill

03 Seek & Destroy

04 Low

05 Love Language

06 Blind

07 Used feat. Don Toliver

08 Snooze

09 Notice Me

10 Gone Girl

11 Smoking on my Ex Pack

12 Ghost in the Machine feat. Phoebe Bridgers

13 F2F

14 Nobody Gets Me

15 Conceited

16 Special

17 Too Late

18 Far

19 Shirt

20 Open Arms feat. Travis Scott

21 I Hate U

22 Good Days

23 Forgiveless feat. Ol’ Dirty Bastard

Nata a St. Louis e cresciuta a Maplewood in New Jersey, SZA è un’artista capace di sfidare i generi musicali, e vincitrice del GRAMMY Award. Ha pubblicato il suo album di debutto “CTRL” (TDE/RCA) nel 2017. Osannato per i suoi testi grezzi e onesti, è arrivato al #1 della classifica degli album R&B di Billboard, al #2 della classifica degli album R&B/Hip Hop e al #3 nella classifica Billboard 200. L’album, certificato triplo platino dalla RIAA, ha ricevuto 5 nomination ai Grammy nel 2018 e più della metà delle sue canzoni sono attualmente certificate multiplatino e oro. Dalla sua uscita, nel 2017, “CTRL” è rimasto nella classifica Billboard 200 e detiene il record per album di artista femminile nera più a lungo in classifica. Solo nel 2022 ha venduto oltre 600.000 copie ed è il decimo album femminile più venduto quest’anno negli Stati Uniti e il 50° album più venduto nel 2022 in generale.

SZA ha vinto numerosi premi, tra i quali il GRAMMY Award per Best Pop Duo/Group Performance per “Kiss Me More” con Doja Cat nel 2022, il Top R&B Female Artist ai Billboard Music Awards, il Best New Artist ai BET Awards, il Best R&B/Soul Female Artist e il Best New Artist ai BET Soul Train Awards, il Best Visual Effects per “All The Stars” con Kendrick Lamar agli MTV Video Music Awards, e il Outstanding New Artist ai NAACP Image Awards. Nel 2019, ha vinto il Outstanding Duo or Group per “All The Stars” con Kendrick Lamar e Outstanding Soundtrack/Compilation per Black Panther Soundtrack ai NAACP Image Awards. SZA ha ricevuto, nel 2019, anche il premio Women in Music Rule Breaker di Billboard.

Nel 2020, SZA ha pubblicato l’ipnotica traccia e lo sconvolgente video “Hit Different” feat Ty Dolla $ign. A chiusura del difficile anno, il giorno di Natale SZA ha regalato ai fan il brano pieno di speranza “Good Days”. Nominato ai Grammy per la migliore canzone R&B, il singolo è diventato rapidamente il più grande singolo da solista di SZA, raggiungendo il #9 nella classifica Billboard Hot 100 e segnando la prima volta nella Top 10 della classifica come artista principale. A dicembre 2021, SZA torna nella Top 10 della classifica Hot 100 di Billboard con l’uscita ufficiale di “I Hate U”, che ha debuttato al #7. La canzone è entrata anche al #1 nelle classifiche statunitensi di Spotify e Apple Music e ha battuto il record per la canzone R&B di un’artista donna più ascoltata in streaming su Apple Music nella sua prima settimana. “Shirt”, il suo nuovo singolo, ha superato oltre 60 milioni di stream in tutto il mondo dalla sua uscita ad ottobre. SZA continua a rappresentare la massima espressione di un’artista in termini di creatività e scrittura di canzoni e a infrangere record con oltre 7 MILIARDI di stream in tutto il mondo su tutte le piattaforme.