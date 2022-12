Gigi D’Alessio esce “Cu tte”

Share

Sarà una tre giorni di grande musica, con uno show ricco di sorprese e ospiti d’eccezione “GIGI – UNO COME TE – Ancora insieme”: visto il successo già in prevendita dei live annunciati per il 26 e 27 maggio 2023 in Piazza del Plebiscito a Napoli, si aggiunge una terza data, il 28 maggio 2023. Le prevendite apriranno alle ore 16:00 di domani, venerdì 16 dicembre.

In attesa di salire sul palco della sua città, l’artista ha deciso di fare un altro regalo ai suoi fan. Così, arriva a sorpresa il nuovo singolo “Cu tte”, in cui esplode la viscerale forza di un amore che migliora ogni momento e ogni giorno: “Chisto core è nu regno addo tu si a regina e io songo o re”, e che sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming a partire dalla mezzanotte. Qui il link: https://Columbia.lnk.to/cutte

Dopo aver festeggiato in maniera indimenticabile i suoi primi trent’anni di carriera nel 2022, accolto dall’affetto enorme del pubblico e dei tanti amici e colleghi che con lui hanno intonato i suoi grandi successi in diretta in prima serata su RAI 1 e RADIO 2 con ottimi ascolti, cresce l’attesa per il nuovo grande spettacolo del 2023.

“GIGI – UNO COME TE – Ancora insieme” è prodotto da GGD, Friends & Partners e Arcobaleno Tre. I biglietti per la terza data saranno disponibili dalle ore 16 di domani, venerdì 16 dicembre su Ticketone.it, Etes.it e nei punti vendita abituali.

Tutte le informazioni su: www.friendsandpartners.it.