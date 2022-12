Sfera Ebbasta annuncia il tour estivo

Share

Dopo il grandissimo successo del FAMOSO TOUR 2022 – una catena di 9 sold out nei palazzetti più importanti d’Italia, che si è conclusa con un finale trionfante pieno di ospiti e sorprese l’11 ottobre al Mediolanum Forum di Assago – arriva oggi una notizia che renderà euforici tantissimi fan che aspettano di poter cantare insieme al loro artista preferito i brani che riempiono le loro giornate: Sfera Ebbasta torna sul palco con SUMMER TOUR, le nuovissime date estive prodotte da Trident Music in collaborazione con Thaurus.

Tra luglio e agosto Sfera sarà impegnato in 10 appuntamenti a cielo aperto, con partenza il 1 luglio da Bergamo @ Bergamo Summer Music, per poi toccare il 2 luglio Palmanova @ Piazza Grande, il 6 luglio Legnano @Rugby Sound Festival, l’8 luglio Alba (CN) @ Collisioni Arena Piazza Medford, il 20 luglio Matera @ Sonic Park, il 22 luglio Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival, il 23 luglio Servigliano (FM) @ NoSound Fest, il 5 agosto Catania @ Villa Bellini, il 9 agosto Gallipoli (LE) @ Parco Gondar e ultima tappa il 14 agosto a Olbia (OT) @ Red Valley Festival.

I biglietti sono disponibili da oggi, venerdì 16 dicembre, alle 18:00 sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Il trapking continua ad essere l’artista italiano di maggior successo, indiscusso recordman di vendite e ascolti nel nostro Paese. Il fatto che per il secondo anno consecutivo sia l’artista più ascoltato in Italia nel 2022 di Spotify dimostra quanto i record discografici di Sfera non siano soltanto numeri, ma il segno tangibile di un impatto sulla musica urban in Italia e non.

Nei prossimi appuntamenti estivi Sfera Ebbasta farà ascoltare le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, fino ad arrivare agli ultimi brani di FAMOSO, l’album che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, e i migliori brani dell’EP ITALIANO realizzato insieme a RVSSIAN, pubblicato lo scorso maggio sempre per Island.

CALENDARIO TOUR

1 LUGLIO 2023 | BERGAMO @ Bergamo Summer Music

2 LUGLIO 2023 | PALMANOVA @ Piazza Grande

6 LUGLIO 2023 | LEGNANO @ Rugby Sound Festival

8 LUGLO 2023 | ALBA (CN) @ Collisioni Arena Piazza Medford

20 LUGLIO 2023 | MATERA @ Sonic Park

22 LUGLIO 2023 | FRANCAVILLA AL MARE (CH) @ Shock Wave Festival

23 LUGLIO 2023 | SERVIGLIANO (FM) @ NoSound Fest

5 AGOSTO 2023 | CATANIA @ Villa Bellini

9 AGOSTO 2023 | GALLIPOLI (LE) @ Parco Gondar

14 AGOSTO 2023 | OLBIA (OT) @ Red Valley Festival