Radio Capital aprirà il concerto dei Litfiba

Share

Si aprirà con il live dj set di Radio Capital, a cura di Mixo e Luca De Gennaro lo show celebrativo con il quale i Litfiba concludono L’Ultimo Girone, il 22 dicembre prossimo a Milano, Forum Assago.

Nessuno più di Radio Capital con le sue voci storiche Mixo e Dege, personaggi iconici della musica rock, potrebbe incarnare al meglio lo spirito dell’evento: il gran finale di un anno straordinario, durante il quale i Litfiba, la rock band più longeva e leggendaria mai esistita nel panorama italiano, hanno celebrato 40 anni (+2) di storia con un tour intitolato “L’ultimo Girone”, che ha attraversato l’Italia dai club ai festival, sempre sostenuto da Radio Capital come partner ufficiale.

Per l’ultima tappa de L’Ultimo Girone però, il coinvolgimento di Radio Capital – ai cui microfoni i Litfiba saranno ospiti il 19 dicembre alle 14:30 – doveva necessariamente sfociare in un incontro ravvicinato con il pubblico del concerto. Così, nell’attesa che sul palco esploda l’energia dei Litfiba, ovvero Piero Pelù e Ghigo Renzulli- accompagnati da Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso – Mixo e Luca De Gennaro accenderanno i cuori con le loro rock vibes, in un djset a base di musica leggendaria, nello stile di Capital Records, il programma che ogni pomeriggio li vede protagonisti insieme sulle frequenze della radio.

I Litfiba sono la rock band più longeva e apprezzata del nostro panorama musicale. Precursori del rock cantato in italiano, la loro storia racconta di migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo, successi discografici con 10 milioni di copie vendute e canzoni entrate nel DNA di alcune generazioni come El Diablo, Cangaceiro, Terremoto, Proibito, Spirito, Fata morgana, Regina di cuori oltre a tante altre (in tutto sono oltre 160 quelle pubblicate in questi anni), ma anche legate a doppio filo alla storia dell’Italia e del mondo, fra guerre e pacifismo, impegno sociale e tutela dell’ambiente, sostegno alle vittime della mafia e battaglie per i diritti umani oltre che storie d’amore e rapporti umani profondi. Per riscaldare i motori in vista della festa al Forum, nelle prime due settimane di dicembre i LITFIBA tengono una serie di concerti nei club delle principali capitali europee, il 9 a Parigi (Bataclan), l’11 a Bruxelles (La Madeleine), il 15 a Zurigo (Volkshaus) e il 16 a Losanna (Les Docks).

LITFIBA “L’ULTIMO GIRONE”

opening: live djset MIXO e LUCA DE GENNARO per Radio Capital

Giovedì 22 dicembre 2022 – MILANO, Mediolanum Forum Assago

Biglietti in vendita al link https://bit.ly/litfiba-2022 e al link https://ticketmasteritalia.46uy.net/litfiba