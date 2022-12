Lo Stato Sociale 5 sold out in 5 giorni

I regaz sono tornati e hanno tante cose da dire. E i loro fan hanno recepito il messaggio: “L’ATTESO TOUR DI ANTEPRIMA DI UN DISCO BELLISSIMO” ha registrato 5 sold out in 5 giorni. Tutto esaurito, infatti, per le date di Bologna, Brescia, Roma, Milano e Torino, mentre mancano pochissimi biglietti per quelle di Livorno.

Lo Stato Sociale torna sui palchi dei club che li ha accolti sin dagli inizi, per presentare in anteprima dal vivo con 11 date il nuovo album in uscita a maggio 2023 per Garrincha Dischi/Island Records. Saranno concerti speciali e unici, un modo per condividere nuova musica con i fan sentendo il loro calore e vedendo la loro reazione dal vivo, prima che sui social. La band presenterà in anticipo e in esclusiva i brani inediti del prossimo progetto discografico, a cui farà da apripista il primo singolo estratto, in arrivo a gennaio.

Di seguito il calendario completo del tour, organizzato e prodotto da Antenna Music Factory:

24 marzo – LIVORNO – The Cage

25 marzo – BOLOGNA – TPO SOLD OUT

31 marzo – BRESCIA – Latteria Molloy SOLD OUT

7 aprile – PERUGIA – Urban

8 aprile – ROMA – Monk SOLD OUT

14 aprile – PADOVA – CSO Pedro

16 aprile – MILANO – Magazzini Generali SOLD OUT

20 aprile – CATANIA – MA

21 aprile – RENDE (CS) – Mood Social Club

22 aprile – MOLFETTA (BA) – Eremo

28 aprile – TORINO – Hiroshima Mon Amour SOLD OUT

Info e biglietti su: https://www.lostatosociale.net