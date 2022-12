Christmas Carol il Musical al Teatro Verdi Montecatini

Share

Christmas Carol il musical mette in scena il romanzo di Charles Dickens che diventa musical con la Compagnia dell’Alba prodotta dal Teatro dell’Abruzzo. Il racconto gotico per eccellenza con le sue atmosfere natalizie e il suo messaggio di solidarietà è un classico del momento festivo. È la vigilia di Natale, nella Londra del 1843, e tutti si accingono a festeggiare la ricorrenza. Solo il vecchio usuraio Ebenezer Scrooge, mal sopporta questa festività. Una delle più famose e commoventi storie sul Natale narra della conversione del vecchio e tirchio Scrooge, visitato nella notte di Natale da tre spiriti (il Natale del passato, del presente e del futuro), preceduti da un’ammonizione dello spettro del defunto amico e collega Jacob Marley.



Il personaggio di Ebenezer Scrooge, al di là del semplice racconto e del significato intrinseco della novella dickensiana, potrebbe essere facilmente ricondotto ad una certa tendenza del mondo di oggi: quella dell’indifferenza, dell’intolleranza, dell’essere asociali, pur nell’epoca dei social. Tra un’umanità che va sempre più in fretta, oggi si tende spesso a rinchiudersi nel proprio guscio, nel proprio mondo, con il proprio cellulare e i propri auricolari, per isolarsi da tutto e da tutti. Ecco dunque che il monito del defunto amico Marley, che appare a Scrooge nelle vesti di uno spettro proprio per suggerirgli un cambiamento nella sua vita e nel suo carattere, dovrebbe essere un’esortazione per tutti noi, verso un atteggiamento che guardi maggiormente agli altri. E tutto questo è poi accompagnato dalle meravigliose musiche di Alan Menken, per la prima volta presentate in Italia, allora un messaggio così forte non può che divenire vincente e positivo per farci riflettere, sia pure all’interno di una cornice divertente e di intrattenimento, su quanto una maggiore disponibilità verso il prossimo potrebbe cambiare e migliorare le nostre vite – dice il regista Fabrizio Angelini.



La Compagnia dell’Alba, costituitasi nel 2013, nasce dall’incontro tra Fabrizio Angelini, romano, regista di alcuni tra i più importanti spettacoli musicali italiani degli ultimi anni, coreografo e performer di numerosi lavori per la Compagnia della Rancia e per Gigi Proietti e regista residente di Stage Entertainment per La bella e la bestia e Mamma mia!, e Gabriele de Guglielmo, artista poliedrico, performer, musicista, insegnante e direttore dell’Accademia dello Spettacolo, di Ortona (Chieti), che diviene la sede della Compagnia. Produzioni di successo nelle passate stagioni sono state Nunsense. Il musical delle suore! e Tutti insieme appassionatamente.



Giovedì 29 dicembre, ore 21.00

Teatro Verdi Montecatini

A Christmas Carol il musical

Compagnia dell’Alba e Teatro Stabile D’Abruzzo

DIREZIONE MUSICALE GABRIELE DE GUGLIELMO

REGIA E COREOGRAFIE FABRIZIO ANGELINI

Biglietti da € 26 a € 48 prevendite ticketone.it