Napoli: programmazione Teatro Bolivar

È stata annunciata la seconda parte della stagione (da febbraio a maggio) del teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30 – Na) che si dimostra audace e sorprendente come la sua direzione artistica e organizzativa Nu’Tracks. In perfetto equilibrio tra nomi noti al grande pubblico e novità cariche di contenuto, tra impegno, leggerezza e l’immancabile presenza della musica, il 2023 inizia col botto.

«Siamo davvero orgogliosi di ospitare, in esclusiva regionale, artisti nazionali ed internazionali di altissimo calibro e progetti artistici che porteranno in scena spettacoli in prima assoluta – commentano, così, l’esperienza di questi mesi, Anna Evangelista e Stefano Scopino di Nu’Tracks -. Ce la stiamo mettendo tutta nel lavorare al sogno di offrire qualcosa di nuovo, di diverso, di ambizioso. Il nostro intento è non accontentarci del facile ma spingere la nostra attenzione, come sempre, alla ricerca del “bello”».

Di seguito le prossime date in programma:

12/01: LOLITA

Paolo Calabresi

Voce e chitarra Margot Trotta

Drammaturgia Giuseppe Zironi

19/01: COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA

Con Chiara Francini e Alessandro Federico

21,22/01: SANGUE AGITATO

Di Antonio Marfella

Con Antonio Marfella e Giampiero Schiano

28,29/01: CAZZIMMA E ARRAGGIA

Di Fulvio Sacco – Napoleone Zavatto

Con Enrico Liguori – Fulvio Sacco

3,4/02: LE ROSE DI SARAJEVO

Erri De Luca con Cosimo Damiano Damato

e con La minuscola orchestra Balcanica di Giovanni Seneca

05/02: XANAX

di Angelo Longoni

con Mario Antinolfi e Carla Schiavone

regia Marc Cavallaro

17/02: FANTASTICNEGRITO

White Jesus Black Problems

Screening del film, Q&A e performance acustica

18,19/02: LA MORTE DI CARNEVALE

Di Raffaele Viviani| Regia Adriano Fiorillo con la Compagnia Oberon e con Fabio Brescia e Peppe Celentano

25/02: MI CHIAMO N.

Scritto e diretto da Massimo Piccolo

con Noemi Gherrero

Produzione Luna di Seta

10/03: LES FOLIES NAPOLITAINES

Spettacolo a cura di

Burlesque Cabaret Napoli

18/03: DIVIN’A’MENTEDANTE

Di e con

Francesca Muoio

Luca Trezza

24/03: JUORNE

Scritto e diretto da Diego Sommaripa

con Chiara Vitiello

01/04: A FUTURA MEMORIA

Con Valentina Lodovini

Fontana Mix quartetto d’archi

Valentino Corvino – primo violino

14/04: FINK

Solo Acoustic

dall’album IIUUII (R’COUP’D, 2021)

15,16/04: SORAJA EXPERIENCE

Di Martina Zaccaro

Con Claudia Cimmino e Martina Zaccaro

22/04: LES FOLIES NAPOLITANES

Spettacolo a cura di

Burlesque Cabaret Napoli

6,7/05: LA SCINTILLA DI ORLE’ANS

Di e con Noemi Giulia Fabiano

Produzione BisLuck

13,14/05: COSE DI OGNI GIORNO

Di David Norsico

con Denny Mendez Francesci Branchetti e con Isabella Giannone e Josè De La Paz