Pascal Letoublon x Lira – “Time after Time”

Potente, catchy ed accattivante. La musica di PASCAL LETOUBLON combina tutto questo in un irresistibile suono distintivo che non puoi toglierti dalla testa! Dopo il successo globale nel 2020 con “Friendships” – oltre 75 milioni di visualizzazioni e virale su Tik Tok – il giovane DJ francese ha anche dimostrato il suo talento per produzioni innovative e per i suoi remix unici (ad esempio per Sophie and the Giants).

Ad inaugurare il nuovo anno, il nuovo singolo “TIME AFTER TIME” in collaborazione con la cantante ILIRA. La giusta dose di energia, una canzone che parla di desiderio, lealtà e forza, essenziali nell’amicizia, nell’amore e nelle relazioni.

“TIME AFTER TIME” inizia con sonorità delicate che si fanno via via sempre più seducenti, impossibile non ballare!