James Arthur feat. Alok “Work with my love”

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 20 gennaio “WORK WITH MY LOVE”, il nuovo singolo del Dj/produttore brasiliano da MILIARDI di stream ALOK, in collaborazione con il cantautore inglese JAMES ARTHUR.

Il brano segue il grandissimo successo ottenuto nell’Airplay radiofonico italiano con i singoli precedenti “DEEP DOWN” feat. ELLA EYRE, KENNY DOPE e NEVER DULL, che ha raggiunto la Top 50 della classifica radio, e il più recente “ALL BY MYLSEF” con SIGALA e ELLIE GOULDING, che ha raggiunto la Top 40 dell’Airplay.