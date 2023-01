Share

“KILOMETRI” (distribuito da Artist First – https://s4turno.lnk.to/KILOMETRI), il nuovo singolo di S4TURNO, versatile artista romano capace di spaziare tra i vari generi musicali e in grado di unire a sonorità pop e urban l’energia dell’elettronica internazionale, creando un immaginario estetico e musicale unico nel suo genere.

“Kilometri” è stato scritto dallo stesso S4turno e prodotto dal duo Frankie Mancuso e Atrim Dj (Paola Iezzi, Myss Keta).

«Con questo brano ho voluto raccontare la solitudine che si prova nell’inesorabile fine di una storia già destinata al termine. Quanto vale la pena percorrere tutta quella strada per poi sentirsi soli, di nuovo? – racconta S4turno – Il sound è più scuro rispetto ai precedenti singoli, sempre pop ma più R&B e urban. Un viaggio può colmare le distanze o occupare un tempo, ma i chilometri che separano due cuori possono essere davvero infiniti. Alcune distanze sono inarrivabili per loro stessa essenza; come l’Oriente e l’Occidente».

Online anche il videoclip ufficiale del brano, disponibile al seguente link: https://youtu.be/b2RIrhedw3o.

Diretto da Madò Production, il videoclip rappresenta un dialogo con la propria solitudine nei momenti di sofferenza e un viaggio interiore, alla ricerca di risposte all’interno delle proprie emozioni e della propria fragilità.

S4TURNO è il nome d’arte di Andrea Riccardi. Cantautore, classe 1994, nasce a Roma e comincia a scrivere musica dall’età di 14 anni. S4TURNO unisce l’amore per il pop e l’R&B al sound più aggressivo dell’elettronica e dell’urban, creando nuovi spazi dove poter immaginare la sua scrittura. Dopo “Narciso” e “Stare nelle regole”, “Kilometri” è il suo nuovo singolo, in uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 13 gennaio per Artist First.

instagram.com/iosonos4turno – tiktok.com/iosonos4turno – facebook.com/s4turnomusic – youtube.com/s4turnomusiv