“Medicine” il nuovo singolo dei Santi Francesi

Non vi ricordate più che l’amore è,

come la medicina,

soltanto l’arte di aiutare la natura?

(dal libro “Le relazioni pericolose” di Pierre Choderlos De Laclos)

Esce “MEDICINE”, prodotto dal duo insieme ad Antonio Filippelli, è in rotazione radiofonica. Il brano racconta con una metafora di un amore salvifico… d’altronde non tutte le medicine sono racchiuse in una pillola!

Online anche il video, prodotto da Borotalco.tv e diretto da Nicola Bussei e Asia J. Lanni, disponibile al seguente link: https://youtu.be/tVkqOENzeJk.

La traccia è estratta dall’EP “in fieri” (https://santifrancesi.lnk.to/InFier; Epic Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo progetto discografico dei vincitori di X Factor 2022 (lo show Sky Original prodotto da Fremantle). Di seguito la tracklist:

1. NON È COSÌ MALE

2. IL PAGLIACCIO

3. SPACCIO feat. Fast Animals and Slow Kids

4. MEDICINE

5. UN RAGAZZO DI STRADA (cover)

6. CREEP (cover)

Manca sempre meno all’inizio del primo tour ufficiale del power duo. Il 18 gennaio partirà da Torino la tournée che li porterà nei club delle principali città d’Italia.

In occasione del live al Teatro della Concordia insieme a loro ci sarà ospite Iako, uno dei concorrenti di X Factor, mentre il 24 gennaio all’Alcatraz di Milano, avranno sul palco la speciale partecipazione dei FAST ANIMALS AND SLOW KIDS.

Di seguito il calendario aggiornato dei live, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti:

18 gennaio 2023 – TORINO – Teatro della Concordia

21 gennaio 2023 – BOLOGNA – Estragon

24 gennaio 2023 – MILANO – Alcatraz

26 gennaio 2023 – ROMA – Largo Venue – SOLD OUT

27 gennaio 2023 – ROMA – Largo Venue – SOLD OUT

28 gennaio 2023 – NAPOLI – Duel Club

30 gennaio 2023 – FIRENZE – Viper Theatre

Le prevendite sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Musica e attitudine parlano chiaro: Mario e Alessandro sono capaci di sprigionare energia, pura potenza che arriva dritta al petto e alle orecchie, a prescindere dalla cornice che li vede protagonisti.

I SANTI FRANCESI sono un duo hard-pop di Ivrea composto da Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele) e Mario Francese (producer, tastiere, synthesizer e basso). Nel 2019 hanno pubblicato Tutti Manifesti, album totalmente autoprodotto che ha superato i 2.5 milioni di stream su Spotify. Nel 2020 hanno preso parte alla line up di Spaghetti Unplugged e nello stesso anno hanno collaborato con DADE (Salmo, Linea77, Marracash, Margherita Vicario) al brano Giovani Favolosi, singolo con il quale hanno vinto l’ultima edizione di Musicultura (2021). Nel luglio seguente, vengono invitati ad esibirsi in occasione del Giffoni Film Festival, dove condividono il palco con Franco126. Nel 2022 firmano un contratto di distribuzione con ADA Music Italy (Warner Music Italia) e il 25 marzo pubblicano il singolo “Signorino” (prodotto da DADE con la collaborazione di Rodrigo D’Erasmo agli archi). Il 6 maggio pubblicano il brano “Buttami Giù” coprodotto insieme a heysimo e lo presentano live in apertura ai Fast Animals and Slow Kids davanti a tremila persone al Fabrique di Milano la sera stessa. Sempre nella primavera 2022, viene pubblicata su Netflix la terza stagione della fortunata serie “Summertime”, nella cui colonna sonora viene inserito il loro brano “Giovani Favolosi”. A luglio 2022 vengono invitati ad esibirsi al Ferrara Summer Festival, dove aprono il live di Madame e Blanco.