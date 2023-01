Fulminacci fuori ovunque “Tutto inutile”

Share

“La macchina non parte; fa freddo ma stai sudando lo stesso;

ti calpestano le scarpe nuove; il telefono era in carica ma non si è caricato;

non c’è l’acqua calda; ti cadono le chiavi in un tombino;

il tabaccaio accetta solo i contanti ma c’è una bella notizia: è tutto inutile.

Da lontano sarebbe tutto un po’ più piccolo, un po’ più facile.”

E se si cambiasse prospettiva sui problemi? Forse si riuscirebbe a vederli in un’altra ottica e perché no forse sarebbe “tutto un po’ più piccolo”.



È così che nel video di “Tutto inutile” (scritto e diretto da bendo e online da oggi al seguente link www.youtube.com/watch?v=RdN2nsYTDcI) lo spettatore guida il suo sguardo attento attraverso le scene imprevedibili che gli si mostrano davanti, seguendo l’evoluzione di piccoli spaccati di vita quotidiana.

Le riprese seguono perfettamente la dinamicità del brano facendoci seguire la storia, incantati dall’inizio alla fine, spinti dalla curiosità di sapere come andrà a finire.

Anche con il video, Fulminacci torna a farci aprire gli occhi sulle mille sfaccettature che caratterizzano gli esseri umani, con la sua impareggiabile ironia, da sempre cifra stilistica della sua penna e della sua forza interpretativa.

Riguardo il singolo (https://fulminacci.lnk.to/Tuttoinutile; Maciste Dischi/Artist First),prodotto da okgiorgio, l’artista racconta “‘Tutto inutile’ è una canzone da urlare, un misto di emozioni opposte che convivono, come convivono le chitarre anni 50 con i beat dei primi 2000. Nata gridando in studio con okgiorgio, che è un pazzo almeno quanto me.”

Da maggio a settembre lo abbiamo visto portare in giro per tutta l’Italia, dai club ai palchi dei festival, i brani più amati dal suo pubblico e l’ultimo progetto discografico “Tante care cose e altri successi” (https://Fulminacci.lnk.to/Tantecarecoseealtrisuccessi; Maciste Dischi/Artist First), raccogliendo tantissimo entusiasmo dal pubblico e dalla critica.

FULMINACCI è un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma, un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Lo stesso anno esce “La Vita Veramente”, l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. A seguire vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. A questi si aggiunge anche il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”. Il 6 dicembre pubblica la speciale versione LP di “La Vita Veramente” con due inediti “San Giovanni” e “Le ruote, i motori!”, mentre il giorno prima parte il suo primo tour nei club, andato quasi interamente sold out. Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella” (certificato Disco D’Oro da Fimi/GfK Italia), a cui segue l’uscita del suo secondo album, “Tante Care Cose” (certificato oro). Alla fine del 2021 e inizio 2022 arrivano “Brutte Compagnie” e “Chitarre Blu”, che anticipano “Tante care cose e altri successi”, una nuova versione del suo ultimo album uscita l’11 marzo 2022, che accoglie anche, per la prima volta nella sua discografia, un ospite, Willie Peyote, nel brano “Aglio e Olio” (certificato oro). Il 2 maggio parte il “Tante care cose e altri successi tour” nei club in giro per l’Italia, che registra il tutto esaurito per la maggior parte delle date, raccogliendo tantissimo entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Per tutta l’estate l’artista porta la sua musica sui palchi dei principali festival estivi.