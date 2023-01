“Disordine” il nuovo brano di FIAT131 e Serena Brancale

Share

Oggi, venerdì 20 gennaio, esce in digitale “DISORDINE” (Isola degli Artisti), il nuovo brano di FIAT131 e SERENA BRANCALE. Reduce della vittoria ad Area Sanremo e dalla partecipazione a Sanremo Giovani, che con la sua personalità sta conquistando le radio e un pubblico sempre più ampio in streaming, il cantautore torna con un brano struggente ed emozionante scritto e cantato insieme ad una delle voci più talentuose della scena musicale italiana.

Il nuovo brano “Disordine” (https://ada.lnk.to/Disordine), presentato in anteprima live, recentemente dai due artisti, al Blue Note di Milano (4 concerti tutti sold out) e all’Auditorium Parco della Musica di Roma, sold out anch’esso, racconta il senso di malinconia e solitudine che si prova alla perdita di una persona cara. Le due voci si alternano perfettamente su un tappeto sonoro fatto di note al pianoforte e si fondono nel commovente ritornello.

FIAT131 e Serena Brancale ph Giampiero Gratta

«Sentivo addosso uno stato d’animo che gravitava tra la malinconia e il senso di solitudine provocato dalla chiusura di una relazione e ho scritto una parte di “Disordine” – dichiara FIAT131 – L’ho inviata al mio produttore, Carlo Avarello, che a sua volta ha inviato il brano a Serena, che è per me un punto di riferimento ed un’amica sincera alla quale racconto ogni parte di me. Serena, presa dall’istinto, ha scritto la parte che mancava, mettendoci il suo cuore e la sua storia. “Disordine” rappresenta quello che siamo, due persone pronte a mostrare la propria anima all’altro».

«Non sono mai riuscita a confidarmi così apertamente con un amico – racconta Serena Brancale – Con Alfredo (FIAT131) è successo e mi sono sentita a casa. Per scrivere questo disordine ci siamo ascoltati, abbiamo messo a nudo le nostre paure e quello che sento ogni volta che ascolto il nostro brano è il suo abbraccio. L’abbraccio di un fratello a cui poter dire tutto».

FIAT131 ph Giampiero Gratta

“Disordine” segue l’uscita di “Pupille” (https://ada.lnk.to/pupille), brano del cantautore che ha superato le selezioni di Area Sanremo 2022 grazie alla sua intensità e che gli ha permesso di esibirsi in prima serata su Rai1 durante la finale di Sanremo Giovani.

Scritta dallo stesso FIAT131 con Carlo Avarello, Alessandro Canini, Niccolò Verrienti, “Pupille” è una ballad/ itpop che ha intercettato sensazioni e stati d’animo condivisi da più generazioni. Il brano ha raggiunto la Top 5 della classifica Earone dei brani indipendenti più trasmessi in radio, la Top 20 della classifica EarOne dei brani italiani più trasmessi dalle radio e la Top 50 della classifica generale di EarOne.

Il ritmo disteso dell’itpop e una penna indie struggente che non nasconde le vulnerabilità sono le caratteristiche del cantautore, originario di Arcavacata in provincia di Cosenza, che è in grado di tradurre in melodia le emozioni più profonde con canzoni dalla grande personalità.

La scorsa estate FIAT131 ha vinto Deejay On Stage, il contest di Radio Deejay, con il brano “Caramelle”. A ottobre ha pubblicato “Per sentirsi meno soli”, un rifacimento dell’iconica “Notte prima degli esami” con la collaborazione di piazzabologna e l’inconfondibile voce di Antonello Venditti, entrando al primo posto della classifica Viral 50 Italia di Spotify e in numerose playlist editoriali indie.

Dopo aver studiato canto ed essersi esibito in numerosi concerti nei locali, gravitando attorno alla scena indie e R’n’B alla ricerca della sua personale strada, Alfredo nel 2021 dà vita a FIAT131, nome d’arte ispirato all’iconica sexy car del nonno Alfredo, che è stata luogo e testimone dei primi amori e delle prime ed innumerevoli avventure sulle note indimenticabili di Lucio Dalla e Pino Daniele. Dopo il percorso a Isola degli Artisti Academy, FIAT131 pubblica il primo brano “Schiaffi nell’armadio” a dicembre 2021, con l’etichetta Isola degli Artisti, e da lì la sua fanbase comincia a crescere, raggiungendo ad oggi 225.000 ascoltatori mensili su Spotify. I suoi brani sono presenti in numerose playlist editoriali su Spotify come Indie Italia, Best Indie Italia, Indie Triste, Novità Pop e molte altre.