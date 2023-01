Duperdu celebrano la Giornata della Memoria con uno spettacolo

Share

Lunedì 23 gennaio ore 19.00 in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, il duo teatral-musicale Duperdu – Marta M. Marangoni e Fabio Wolf – presenta, nella sede dell’Associazione IBVA di Milano, il concerto-spettacolo: Canzoni per non dimenticare. MuMeMi Live (Music and Memories of Milan).

Un viaggio fra note e parole in cui, al racconto dei fatti storici, è affiancata una riflessione sull’attualità, in accordo con la storica Associazione IBVA, che dal 1801 si prende cura delle vulnerabilità sociali di famiglie italiane e straniere. La negazione dei diritti e l’appiattimento delle identità è una tendenza tutt’altro che scomparsa. Guerra, movimenti migratori, divario sociale.

La serata presso la sala teatrale IBVA nei meravigliosi spazi di Via Santa Croce 15, in centro a Milano, è l’occasione per lanciare le 5 nuove tappe del Virtual Tour MuMeMi, con la straordinaria partecipazione in video di Giovanni Storti (Aldo Giovanni e Giacomo), disponibili da lunedì 23 gennaio 2023 sulla piattaforma izi.travel.it che, attraverso la geolocalizzazione, permette di assegnare un audio e un video a un luogo specifico. Dopo il successo del virtual tour 2021-22 grazie alla collaborazione con le associazioni di zona, i rispettivi Municipi e le ANPI locali, si potranno visitare virtualmente:

La Casa della Memoria del Comune di Milano, sede di archivio in zona Isola intervista a Maria Fratelli direttrice Il Murales di Via Tucidide – Cavriana all’Ortica dedicato alle donne e agli uomini antifascisti, deportati, perseguitati far cui Elena Rasera e Carlo Venegoni Pietra d’inciampo per Luigi Vercesi – via Paolo Sarpi 10 Pietra d’inciampo per Dante Villa – via Padova 100 Pietra d’inciampo per Carlo Ferretti – via Ponte Seveso 19

La musica unisce in un concerto virtuale i luoghi della mappa, protagonisti di una Canzone e di una Serenata Fattapposta, scritta ed eseguita dal vivo dai Duperdu. Il video della performance del duo viene poi montato insieme alle video-testimonianze di cittadini/e comuni e nomi noti del panorama culturale milanese che con grande generosità hanno donato la propria voce e il proprio pensiero a questo progetto.

Quest’anno hanno aderito all’iniziativa:

Giovanni Storti (Aldo, Giovanni e Giacomo)

Valeria Perdonò, Debora Zuin (attrici dell’associazione Amleta)

Emanuele Righi, Elisa Tagliaferro, Margherita Piccin (Attori e attrici di Minima Theatralia)

Dario Mancini (ANPI Dergano)

Maria Fratelli (Casa della Memoria di Milano)

Luca Gibillini (Gabinetto del Comune di Milano)

Nelle precedenti annualità hanno partecipato: Alessandro Milan e Leonardo Manera di Radio24, Renato Sarti del Teatro della Cooperativa, Diana De Marchi del Comune di Milano, Claudia Pinelli, nonché testimoni storici come Sergio Bernasconi e Graziella Ghisalberti Savoia.

MuMeMi è una mappa virtuale, un percorso fra canzoni, narrazioni e video-testimonianze che conduce il pubblico nei luoghi simbolo della Memoria della città, un itinerario coraggioso fra le “storie d’inciampo” di ieri e di oggi.

Music: La musica ha il potere di avvicinare con il suo linguaggio universale potente, basato sulla condivisione emotiva che crea empatia e agevola la fruibilità immediata dei contenuti.

Memories: Il dramma della Shoah, che ogni anno si commemora come qualcosa di relegato completamente nel passato, getta invecele sue ombre lunghe sul presente.

Milan: Città, sensibile, che da anni cura i luoghi dedicati alla memoria per le generazioni future; ogni anno Duperdu posa nuove pietre d’inciampo e organizza iniziative e occasioni di approfondimento.

MINIMA THEATRALIA

L’idea del progetto nasce dalla decennale esperienza dell’associazione Minima Theatralia | Duperdu di creare percorsi people and site specific che includano, informino e sensibilizzino. Il progetto inoltre è replicabile e aperto all’interazione con i cittadini. La mappa infatti è costruita nell’ottica di essere ampliata in futuro con nuove tappe di interesse, nuove canzoni e nuovi contenuti multimediali con l’obiettivo ideale di coprire tutta la città.

DUPERDU

I Duperdu sono l’attrice e regista Marta M. Marangoni (voce, flauto dolce e ammennicoli) e il compositore e professore Fabio Wolf (voce, pianoforte, chitarra, fisarmonica). Dal 2008 suonano insieme nelle più svariate occasioni.

Sono marito e moglie, scoperti nel 2008 dal maestro Nanni Svampa dei GUFI, si sono esibiti presso: Long Lake Festival di Lugano, Piccolo Teatro di Milano, Teatro Manzoni, Teatro Gerolamo, Rock Targato Italia, Radio Popolare, Radio 105.

Dal 2015 sono autori e interpreti di musiche e canzoni originali per la scena di spettacoli del Teatro Franco Parenti.

Prodotti dal Teatro della Cooperativa gli spettacoli tratti dagli omonimi dischi: “Ri-Chiameròlla Milano” con Leonardo Manera in video, “La Canzone è Femmina” con Debora Villa in video e “Melodramma Ecologico” con il cammeo video di Raul Cremona e il patrocinio di Legambiente.

Regia e spazio scenico di Marangoni, musiche di Wolf per lo spettacolo “Le otto montagne” dal romanzo di Paolo Cognetti (Premio Strega 2017).

Grande successo è l’ideazione de La canzone Fattapposta. Dopo essere stati ospiti di Geppi Cucciari su Rai3, il duo ha già scritto oltre 300 canzoni personalizzate fra cui quelle per Vip come Enzo Iacchetti, Maurizio Nichetti, Mago Forest, Giovanni Soldini, Katia e Angelo, Tata Lucia, Mia Ceran e molti altri.

La canzone fattapposta è stata scelta da Regione Lombardia per i 25 Comuni con la pubblicazione di due album e dal Comune di Milano per gli artistic virtual tour Melod[RRRR]amma Ecologico e MUMEMI – Music and Memories of Milan.

CONCERTO-SPETTACOLO DI E CON DUPERDU

Canzoni per non dimenticare

Lunedì 23 gennaio 2023 alle 19:00

Associazione IBVA – Via Santa Croce, 15 – 20122 Milano

