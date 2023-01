Arctic Monkeys sold out Rock in Roma

Share

Dopo l’annuncio tanto atteso del ritorno degli ARCTIC MONKEYS in Italia per due imperdibili appuntamenti dal vivo la prossima estate, sono già oltre 80.000 i biglietti venduti tra le due date ed è SOLD OUT il concerto in programma domenica 16 luglio 2023 al ROCK IN ROMA (Ippodromo delle Capannelle, con 34 mila biglietti venduti).

I fan della mega band britannica hanno ora un’unica altra occasione per vedere gli ARCTIC MONKEYS dal vivo in quello che si preannuncia un evento indimenticabile dell’estate a Milano sabato 15 luglio 2023 per I-DAYS (Ippodromo SNAI La Maura).

Prima degli Arctic Monkeys, sul palco in entrambe le serate, THE HIVES. Opening act sarà invece WILLIE J HEALEY.

Lo scorso ottobre gli ARCTIC MONKEYS hanno pubblicato The Car, il loro settimo album in studio che, con dieci nuove tracce scritte da Alex Turner, è stato prodotto da James Ford e registrato tra il monastero Butley Priory di Suffolk, i RAK Studios di Londra e La Frette di Parigi.

Ennesima conferma di come gli ARCTIC MONKEYS siano tra le più grandi e influenti rock band amate dal pubblico è anche la costante presenza nelle classifiche, dalla pubblicazione nel 2013, dell’album AM – e di suoi brani come I Wanna Be Yours – e che tutt’oggi continua ad entusiasmare nuovi fan oltre a quelli di allora.

Anche la critica continua a mostrare il suo apprezzamento per la band che ha ottenuto la nomination come Best Alternative Musci Performance ai prossimi Grammy Awards e le due nomination agli imminenti Brit Awards come Group of the Year e come Best Rock/Alternative Act.

A inizio gennaio ha preso il via il tour mondiale della band, tour che si appresta ad essere uno dei grandi successi della stagione live 2023, che sta toccando i plachi di Australia e Asia per poi approdare in Europa e nel continente americano.

Sul palco dei concerti italiani prima degli Arctic Monkeys, THE HIVES, l’esplosiva band svedese nata nel 1993 formata da Per Almqvist, Niklas Almqvist, Mikael Karlsson, Christian Grahn e Johan Gustafsson e con cinque album all’attivo. Opening act delle serate sarà invece WILLIE J HEALEY, cantautore giovane promessa della musica made in UK.

I più importanti giganti dello star system mondiale della musica hanno scelto il palco degli I-Days di Milano per portare il loro sound ai fan che accorreranno da tutta Italia – e oltre – per una serie di concerti che tra giugno e luglio infiammeranno l’Ippodromo SNAI di Milano.



Una straordinaria lineup internazionale che ad oggi ha fatto registrare oltre 230.000 biglietti venduti. Sul palco degli I-Days 2023 si susseguiranno i grandi big della musica mondiale, ai quali andranno ad aggiungersi altri attesi artisti: il 22 giugno FLORENCE + THE MACHINE, il 24 giugno PAOLO NUTINI, il 30 giugno TRAVIS SCOTT che sarà per la prima volta dal vivo in Italia per un appuntamento già SOLD OUT con 80.000 biglietti polverizzati in pochissime ore, l’1 luglio THE BLACK KEYS e LIAM GALLAGHER, il 2 luglio i RED HOT CHILI PEPPERS e il 15 luglio gli ARCTIC MONKEYS.



I biglietti per gli I-Days 2023 sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone E Vivaticket.

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-DAYS ha ospitato grandi nomi della musica internazionale come: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver. Ad oggi I-Days detiene il record di paganti ad un festival italiano con oltre 210.000 presenze all’edizione del 2017 tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale.

ARCTIC MONKEYS

Gli Arctic Monkeys sono Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley e Matt Helders. Nata ad High Green, Sheffield nel 2002, la band ha pubblicato sette album in studio – l’ultimo è ‘The Car’ del 2022 – e un live album ‘Arctic Monkeys Live At The Royal Albert Hall’ (2020), i cui ricavati sono andati a War Child UK.

“Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not” è il debut album che ha venduto più velocemente nella storia delle classifiche UK alla sua release nel 2006. L’uscita degli album successivi, ‘Favourite Worst Nightmare’ (2007), ‘Humbug’ (2009), ‘Suck It And See’ (2011), ‘AM’ (2013) and ‘Tranquility Base Hotel + Casino’ (2018) ha consolidato il loro posto come una delle band inglesi più influenti degli ultimi decenni. Sono l’unica band ad aver vinto sia il Best British Group e British Album of The Year ai Brits per tre volte. La band ha vinto 7 Brit Awards su 9 nomination a partire dal debutto nel 2006. Ha conquistato anche un Ivor Novello award, un Mercury Music Prize, 20 NME awards, 5 Q awards e 3 nomination ai Grammy. Con oltre 25 milioni di copie vendute e una fanbase di oltre 30 milioni di fan sulle piattaforme digitali, la band ha più di 9 miliardi di stream. Il solo singolo diventato ormai leggendario “Do I Wanna Know” ha ottenuto 1 miliardo di stream. Gli Arctic Monkeys si sono esibiti alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra nel 2012 e sono stati headliner al Glastonbury e al Festival di Reading e Leeds due volte. La band ha venduto oltre 625mila biglietti in tutto il mondo durante il tour di ‘Tranquility Base Hotel + Casino’ nel 2018 e 2019. Alex Turner ha pubblicato 8 album consecutivi al numero uno delle classifiche UK (6 con gli Arctic Monkeys, 2 con i Last Shadow Puppets).

Ph. Zackery Michael

“L’ultima – e migliore – band della sua generazione ancora attiva al suo meglio” – NME 5*



“The Car è da un lato un audace tuffo nella mente del suo principale creatore, dall’altro la messa in mostra delle skill interpretative della sua band” – Mojo 4*

“La voce di Alex Turner è magistrale su questo album stile retro, che riesce ad approfondire mantenendo una facciata glamour” – Guardian 4*

