I Verdena live a Roma

I due concerti nella capitale, inizialmente previsti per martedì 29 e mercoledì 30 novembre 2022 all’Atlantico Club e poi annullati, sono riprogrammati per un unico speciale appuntamento che chiuderà le tappe indoor del “Volevo Magia Tour” in attesa delle date estive.

Sarà una grande festa per celebrare il primo palazzetto della band.

In apertura: Edda e gli Handlogic.

• I biglietti acquistati online per i due concerti di novembre restano validi per la nuova data, ma sarà necessario modificare il posto assegnato automaticamente a partire dalle ore 10.00 di giovedì 26 gennaio fino alle ore 10.00 di mercoledì 1° febbraio.

L’organizzazione garantisce così la precedenza e la possibilità a chi è in possesso dei biglietti per l’Atlantico di potere scegliere per una settimana il posto migliore.

• Chi ha comprato i biglietti fisicamente nei punti vendita Ticketone può invece inviare una mail a 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐝𝐧𝐚𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢.𝐜𝐨𝐦, seguiranno informazioni e dettagli per il loro ricollocamento.

• Chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti, invece, potrà farlo sempre ore 10.00 di giovedì 26 gennaio fino alle ore 10.00 di mercoledì 1° febbraio.