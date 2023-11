Arriva nei cinema il docu-film sui Verdena

Share

Dopo esser stato presentato al Biografilm Festival di Bologna, il film documentario “X SEMPRE ASSENTI” diretto da Francesco Fei, prodotto da Capitol Records Italy e Universal Music Italia e distribuito nelle sale da Lab 80 Film, arriva nei cinema di tutta Italia.

Di seguito il calendario delle proiezioni in continuo aggiornamento:

3 e 4 novembre – BERGAMO – Auditorium di Piazza Libertà, Lab 80

8 novembre – CARPI (MO) – Cinema Eden Carpi

8 novembre – BERGAMO – Lo Schermo Bianco

10, 11, 12, 13, 14, 15 novembre – MILANO – Beltrade

12 e 22 novembre – BRESCIA – Nuovo Eden

15 novembre – COMO – Cinema Gloria

16 novembre – ALBINO (BG) – Nuovo CineTeatro

17 novembre – MEZZAGO (MB) – Bloom

19 novembre – GENOVA – Gioiello

22 novembre – MILANO – Il Cinemino

22 novembre – GENOVA – Cinema Nickelodeon

24 novembre – VERONA – Circolo del Cinema

25 novembre – ROVIGO – Cinema Teatro Duomo

27 novembre – PRATO – Terminale Cinema

30 novembre – LIVORNO – Cinema 4 Mori

2, 3, 4 e 6 dicembre – FIRENZE – Cinema La Compagnia

5 dicembre – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – C’entro

6 dicembre – PORDENONE – Capitol

7 dicembre – TRIESTE – Teatro Miela

8 dicembre – UDINE – Cinema Visionario

9 dicembre – MANTOVA – Il Cinema del Carbone

19 dicembre – TORINO – Cinema Massimo

21 dicembre – FERRARA – Cinema Boldini

“X sempre assenti” segue i Verdena nella loro vita privata e nella preparazione del tour di “Volevo Magia”, l’ultimo album in studio della band. Un’opera unica per capacità di entrare nell’intimità dei protagonisti, come mai prima, mostrando i due mondi dei musicisti, dal profondo delle vite semplici che conducono e dei luoghi isolati in cui vivono alla dimensione dello studio di registrazione e del palco.

“Avevo la possibilità di raccontare i Verdena così come sono, senza filtri né atteggiamenti precostruiti, in un momento topico della loro carriera. – ha raccontato il regista Francesco Fei – Era una trama perfetta per farne un film che raccontasse con un taglio fortemente cinematografico la vita di un gruppo potentissimo dal punto di vista musicale e umanamente diverso da tutti. Sapevo che non sarebbe stata un’operazione semplice e tanto per cominciare ho deciso che l’unica maniera per non creare filtri tra noi era che durante le riprese ci fossi solo io. Perciò, con una metodologia che amo sempre di più usare nei miei documentari d’osservazione, le due camere, la fotografia e l’audio li ho gestiti totalmente da solo. Grazie ai Verdena che, dopo anni che non ci vedevamo, mi hanno accolto come se il tempo non fosse passato e hanno aperto il loro mondo al mio sguardo, “X sempre assenti” è diventato quello che volevo che fosse: un film, con una sua drammaturgia e uno taglio realistico e cinematografico al punto da essere un prodotto inedito e molto personale.”

La lente di Fei ci rende accompagnatori silenziosi di personalità atipiche nel panorama musicale, saldamente legate alle loro origini ma promotrici di un discorso eterno, che continua uguale a sé stesso ed in grado di rimanere sempre originale. Come gli sforzi, le fatiche e i sorrisi della vita di tutti i giorni. Come il rock.

“Volevo Magia” – https://capitol.lnk.to/volevomagia – è l’ultimo album della band uscito a settembre 2022 su etichetta Capitol Records Italy/Universal Music, risultando vincitore del Premio come miglior disco dell’anno nei referendum di testate specializzate come Rolling Stone e Rockol.it. Al nuovo disco hanno fatto seguito un tour autunnale prodotto da DNA concerti, che ha portato i Verdena nei più importanti club italiani, un importante tour europeo conclusosi lo scorso 1 maggio a Zurigo e un lungo tour estivo nei migliori festival di tutta la penisola.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS