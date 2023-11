Luxurìas. Lost in Lust in scena al Teatro Kopò di Roma

Share

Inaugura la nuova stagione del Teatro Kopò di Roma, il 18 e 19 novembre, LUXURÌAS. LOST IN LUST, spettacolo scritto e diretto da Caroline Pagani e Filippo Bruschi, vincitore del Premio Fersen 2015 alla Drammaturgia.

Notte di bufera, una donna tormentata da incubi e visioni oniriche si rivolge a uno psicanalista. Attraverso un viaggio di regressione ipnotica, scopre che la sua Anima ha abitato il corpo di Francesca da Rimini. All’improvviso tutto appare chiaro: il suo dolore nasce dal trauma del famoso bacio spezzato, dal suo passato che continua a vivere in lei come un eterno presente infernale. La donna intraprende una particolare terapia, tutta teatrale, rivivendo la propria vicenda, in bilico fra passione reale e finzione letteraria. Trascinata nel vortice di un incessante flusso di coscienza, come in una sorta di seduta spiritica o in un rito sciamanico, Francesca dialoga con Dante, col pubblico, col futuro, invoca e assume le forme di grandi donne del passato che come Maestri invisibili possano affiancarla: Eleonora Duse, Franca Valeri e la Monnalisa del porno: Moana. Sapranno aiutarla nella sua eroica battaglia contro le insidie del karma?

Luxuriàs è una parabola tragicomica, il viaggio di un personaggio camaleontico, di un’anima impigliata fra desiderio e morte, nostalgia ed eternità, mito e contemporaneità. Luxuriàs è una rivolta brillante contro il femminicidio che si fa estasi della parola, ironia dell’eros. Luxuriàs fa di Francesca da Rimini una nostra contemporanea, che vince l’inferno della memoria infelice, e si perde gioiosamente nella tempesta di Eros e dell’Amore che tutto vincono.

18 NOVEMBRE ORE 21.00

19 NOVEMBRE 2023 ORE 19.00

Biglietti: 15 euro

Teatro Kopò_ Via Vestricio Spurinna,47 – Roma – 00175 -Italia

Metro Numidio Quadrato

Info e prenotazioni:

06 76910181.

SMS Whatsapp e/o Telegram 373 8720558

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci