Lady Gaga, Rihanna e Sofia Carson candidate agli Oscar

Sono state annunciate le nomination degli Academy Awards 2023 che si terranno domenica 12 marzo al Dolby Theatre a Ovation Hollywood.

Lady Gaga ottiene la candidatura per la miglior canzone originale con “Hold My Hand”, tratta dal film “Top Gun: Maverick”. Rihanna è nominata nella stessa categoria con “Lift Me Up”, tratta dalla colonna sonora del film “Black Panther: Wakanda Forever”. Sofia Carson è candidata con “Applause”, brano nominato come miglior canzone originale tratta dal film “Tell It Like A Woman”.

La colonna sonora del film “Babylon”, firmata da Justin Hurwitz, ottiene la candidatura come ‘miglior colonna sonora’.