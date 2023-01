Sfera Ebbasta all’Arena di Verona

Share

Sfera Ebbasta è pronto a conquistare uno dei luoghi simbolo del nostro Paese, il tempio italiano della musica nel mondo: giovedì 27 aprile il trap king si esibirà per la prima volta in assoluto all’Arena di Verona. L’appuntamento nella storica venue veronese va ad aggiungersi alle date già annunciate del SUMMER TOUR, prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus. Sarà un evento imperdibile e unico nel suo genere, uno show irripetibile che inaugurerà con la giusta carica di adrenalina la stagione estiva dei concerti di Sfera.

I biglietti sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Oltre alla nuova data all’Arena di Verona, 11 sono gli appuntamenti a cielo aperto già annunciati che impegneranno Sfera Ebbasta tra luglio e agosto nei festival dell’estate italiana: il SUMMER TOUR toccherà l’1 luglio Bergamo @ Bergamo Summer Music, il 2 luglio Palmanova @ Piazza Grande, il 6 luglio Legnano @Rugby Sound Festival, l’8 luglio Alba (CN) @ Collisioni Festival Piazza Medford, il 20 luglio Matera @ Sonic Park, il 22 luglio Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival, il 23 luglio Servigliano (FM) @ NoSound Fest, il 5 agosto e il 6 agosto a Catania @ Wave Summer Music, il 9 agosto Gallipoli (LE) @ Parco Gondar e ultima tappa il 14 agosto a Olbia (OT) @ Red Valley Festival.

Nei prossimi appuntamenti estivi Sfera Ebbasta – indiscusso recordman di vendite e ascolti nel nostro Paese, per il secondo anno consecutivo l’artista più ascoltato in Italia nel 2022 su Spotify – farà ascoltare tutti i brani principali del suo repertorio, a partire da quelli delle origini fino ad arrivare alle hit più iconiche. Non mancheranno i brani di FAMOSO, l’album che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, e i migliori brani dell’EP ITALIANO realizzato insieme a RVSSIAN, pubblicato lo scorso maggio sempre per Island.

Radio105 è media partner ufficiale dell’evento.

SUMMER TOUR

CALENDARIO

27 APRILE 2023 | VERONA @ Arena di Verona – NUOVA DATA

1 LUGLIO 2023 | BERGAMO @ Bergamo Summer Music

2 LUGLIO 2023 | PALMANOVA @ Piazza Grande

6 LUGLIO 2023 | LEGNANO @ Rugby Sound Festival

8 LUGLIO 2023 | ALBA (CN) @ Collisioni Festival Piazza Medford

20 LUGLIO 2023 | MATERA @ Sonic Park

22 LUGLIO 2023 | FRANCAVILLA AL MARE (CH) @ Shock Wave Festival

23 LUGLIO 2023 | SERVIGLIANO (FM) @ NoSound Fest

5 AGOSTO 2023 | CATANIA @ Wave Summer Music (SOLD OUT)

6 AGOSTO 2023 | CATANIA @ Wave Summer Music

9 AGOSTO 2023 | GALLIPOLI (LE) @ Parco Gondar

14 AGOSTO 2023 | OLBIA (OT) @ Red Valley Festival