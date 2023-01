“Un altro giorno d’amore” a Febbraio al cinema

Share

Dopo la partecipazione alla Mostra Internazionale del Cinema di Pesaro 2022 e la proiezione a FuoriPost a Perugia, UN ALTRO GIORNO D’AMORE, il primo documentario di Giulia D’Amato prodotto da Gianluca Arcopinto, esce in sala con diverse proiezioni evento in tutta Italia. Il film è distribuito in collaborazione da Pablo, la storica distribuzione indipendente di Gianluca Arcopinto, e dal cinema Postmodernissimo di Perugia.



Il film inizia il suo viaggio proprio dal Postmodernissimo a Perugia, giovedì 2 febbraio alle ore 21.30. Sarà proiettato poi a Roma al Cinema Tibur il 6 febbraio alle ore 21.00. Seguiranno altri eventi a Genova, Milano, Monza e Teramo.



Un altro giorno d’amore è la storia di Davide Rosci, che ha scontato sei anni e sei mesi di carcere per il reato di “concorso morale” in “devastazione e saccheggio” per gli incidenti accaduti a Roma il 15 ottobre del 2011. È la storia di Mariapia Merzagora Parodi, madre di Edoardo, amico di Carlo Giuliani, morto nel Febbraio 2002. Un altro giorno d’amore è il viaggio di alcuni ultras della Curva Nord di Perugia verso il G8 di Genova. È il confronto tra Giulia e suo padre Raffaele, che a settantadue anni resiste e aspetta un altro mondo possibile.



“Continuo a pensare che senza la sala non esista il cinema e non solo perché io abbia un cuore nostalgico e romantico. Davanti alla chiusura di cinquecento sale, a una quantità incredibile di film e documentari prodotti negli ultimi anni di cui nessuno conosce l’esistenza per colpa di un sistema completamente fallato, scegliere di uscire di casa e andare al cinema, scegliere un film e la sala dove vederlo, stare al buio in sala e forse fermarsi a parlarne, sono scelte che oggi hanno un valore sociale e politico. Perché la visione collettiva di un film non sarà mai paragonabile a vedere un film sul divano, perché è nel momento collettivo che detonano tutte quelle emozioni che il film si porta dentro.” (Giulia D’Amato)

Link Facebook evento Postmodernissimo https://fb.me/e/5vsp43TvX

CREDITS

Con la partecipazione di Davide Rosci, Mariapia Merzagora Parodi, Raffaele D’Amato

Con Ioana Rotaru

e con Curva Nord Perugia



Un film di Giulia D’Amato

Soggetto e sceneggiatura Marco Borromei ed Elisa Dondi

Montaggio Stefano Domenichetti Carlini

Fotografia Mattia Mariuccini

Operatori Giacomo Della Rocca, Andrea Frenguelli, Ivan Frenguelli ed Eros Pacini

Grafiche e titoli Ilaria Catrana

Artistic advisor Giuseppe Trupiano

Music supervisor Matteo Gagliardi

Musica Frontemare, Kimerica e Azione Diretta

Aiuto regia Edoardo Ferraro

Assistenti regia Vittoria Bertoldi, Andrea Greco, Anna Massa

Organizzatore Andrea Frenguelli

Direttore di produzione Sara Gardella

Prodotto da Gianluca Arcopinto, Giulia D’Amato, Camilla Daneo

Produzione Arcopinto

In collaborazione con Dromo Studio, LGR – Lost Generation Records, Postmodernissimo, ToLoseLaTrack e Taboo

Distribuito da Pablo

BIOGRAFIA – GIULIA D’AMATO

Giulia D’Amato (Umbertide, Perugia, 1986) è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede di Roma, nel corso di Produzione (2013-2015). Dal 2015 collabora con Gianluca Arcopinto come delegata di produzione.

Dal 2019 si occupa della distribuzione dei titoli del catalogo Pablo. Nel 2020 ha prodotto il cortometraggio “Sufficiente”, che ha vinto un premio speciale ai Nastri d’Argento.

Nel 2022 ha distribuito con Simone Isola il documentario “C’è un soffio di vita soltanto” di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. Dal 2019 collabora come docente al Centro Sperimentale di Cinematografia per il corso di produzione.

“Un altro giorno d’amore” è il suo primo documentario da regista.