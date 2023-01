Shane Codd fuori oggi “Same Mistake”

Share

La superstar irlandese Shane Codd torna con il suo primo singolo del 2023 “Same Mistake”, fuori in radio e in digitale venerdì 27 gennaio.

“Same Mistake” sarà certamente tra le hit del 2023 più gettonate nei dancefloor, con una combinazione perfetta di vocal, melodie e drop. Il singolo arriva dopo le hit rilasciate da Shane nel 2022, incluse “Feels So Good”, “Rather Be Alone” e “Love Me Or Let Me Go”.

Shane Codd ha accumulato ad oggi più di 400 milioni di stream, incluso il singolo Disco di Platino e da Top10 in UK “Get Out My Head”. Il giovane talento ha ottenuto, inoltre, per quattro volte consecutive la #1 nella classifica dance radio US con “It Ain’t Right”, “Get Out My Head”, “Always On My Mind” e “Rather Be Alone”; il primo artista irlandese a riuscirci. “Get Out My Head” ha raggiunto il Triplo Platino in Irlanda e raggiunto la #6 nella Top10 ufficiale UK, guidata dal supporto da alcuni volti del settore, inclusi Coco Jole e Mistajam di Capital FM, Charlie Tee di KISS FM e Scott Mills di BBC Radio 1.

Pesantemente influenzato dal sound dance anni ’90-2000, Shane Codd si è fatto conoscere nel 2018 come finalista nella competizione “Breakout Producer” tenuta dal DJ Irlandese Mark McCabe. Dopo aver suonato in diverse città nella sua Irlanda, l’ultimo anno lo ha visto protagonista del suo primo tour negli Stati Uniti. A costante dimostrazione dei suoi gusti e influenze musicali, anche le creazioni di Shane su Spotify hanno catturato l’attenzione, con la sua playlist Trance Anthems che ha raggiunto più di 100k follower.

Shane Codd non accenna a fermarsi, tenendosi stretto lo status di frontrunner della scena elettronica UK