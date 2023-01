La nuova versione della hit “Big Jet Plane”

Share

La hit “BIG JET PLANE” di ANGUS & JULIA STONE, che nel 2010 ha vinto l’ARIA Music Award come singolo dell’anno e che durante le scorse festività è scoppiato su Tik Tok in una nuova versione EDM, dal 27 gennaio arriva nelle radio italiane prodotta da RESTRICTED. Nel 2022 il dj e produttore australiano classe 2000 si è imposto su Tik Tok con il remix della hit Captain (suono utilizzato oltre 350mila volte per oltre 30 milioni di view), ed è ora pronto ad affermarsi con il remake EDM di “BIG JET PLANE”, singolo candidato ad essere uno dei pezzi più ballati dell’inverno 2023.



Il singolo, con già oltre 7,5 milioni di stream sta decollando in tutta Europa, è già tra i brani più ascoltati su Spotify in Germania, Austria, Estonia e Lituania e si prepara a diventare una hit ovunque… è nella Viral Chart di 38 paesi tra cui Italia, Svizzera, Francia, Regno Unito, Spagna e Portogallo!!!



Oltre ad essere apprezzato per le sue produzioni (ha ricevuto il sostegno di top dj come ZEDD e ALESSO che lo hanno supportato durante le loro ultime date nei più importati festival del mondo suonando i suoi pezzi) RESTRICTED è stato recentemente scelto da OLIVER TREE per il REMIX UFFICIALE della sua hit da oltre 290milioni di stream MISS YOU!