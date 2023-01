Dargen D’Amico per il brand 23° Eyewear

Share

Sarà Mido – fiera internazionale dell’occhialeria in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio – la vetrina per presentare DDX23° Eyewear, la capsule collection realizzata dal brand italiano 23° Eyewear in collaborazione con Dargen D’Amico, rapper e cantautore italiano reduce dal ruolo di giudice a X Factor.

La capsule è composta da 10 varianti dell’iconico modello da sole Round One, una montatura in nylon derivato da fonti rinnovabili, caratterizzata dal circolare decoro in metallo sul frontale oltre che dalle paratie laterali e dall’inserto sul ponte, entrambi amovibili, in gomma riciclata. Le lenti sono in policarbonato, tutte specchiate, con protezione UV100%.

La gamma colori scelta punta su tonalità molto fresche e decise in linea con la personalità estroversa e dirompente dell’artista. Originali anche i nomi che contraddistinguono ogni variante cromatica, ispirati alla cultura giapponese molto cara a Dargen: Yumi, Kana, Koto, Meko, Hima, Kawa, Koku, Shio, Wara, Yezo.

Dargen D’Amico sarà presente presso lo stand 23° Eyewear (pad. 4 – S11 T14) domenica 5 febbraio alle ore 15.00.

La collezione sarà disponibile da febbraio presso ottici selezionati in Italia e all’estero.

La collezione 23° Eyewear, il marchio di occhiali nato dalla collaborazione tra l’expertise produttiva di Mirage, storica azienda italiana di occhiali, e il design concettuale dello Studio Russo, nasce con un “eco-pensiero” alla base: creare occhiali che a loro volta diano vita ad altri occhiali, azzerando gli sprechi. Un flusso circolare che inizia, finisce e ricomincia senza sosta, in movimento perpetuo come la Terra.