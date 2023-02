“Like a saviour” il nuovo singolo di Ellie Goulging

Share

“Like a saviour” è il nuovo singolo di Ellie Goulding disponibile in radio da oggi. Il brano è stato scelto da Ellie per presentare al pubblico il suo 5° album in studio “Higher Than Heaven”, in uscita il 24 marzo.



Con una linea di basso pulsante che si contrappone ai sintetizzatori con sfumature anni ’80, il nuovo singolo “Like A Saviour” vede Ellie ancora una volta regalarci un successo pop ad alta energia. Il videoclip ufficiale, diretto da Joe Connor con coreografia di Daniel Alwell, mostra Ellie e una corte di ballerini in un deserto – un paesaggio naturale contro cui devono combattere, mentre la canzone raggiunge il suo epico finale in crescendo.



Per il suo nuovo album, Ellie ha arruolato alcun dei migliori musicisti della scena pop, Greg Kurstin (Sia, Maggie Rogers, Elton John), Jessie Shatkin (Charli XCX, Years & Years), Koz (Sam Ryder, Madonna, Dua Lipa) e Andrew Wells (Halsey, Yungblud).