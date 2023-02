Rockin’1000 annuncia Humans World Tour 2023

Share

ROCKIN’1000, la band che nel 2015 ha fatto il giro del mondo grazie a un video-tributo dedicato ai Foo Fighters, presenta HUMANS WORLD TOUR 2023, il primo tour mondiale della più grande rock band al mondo, svelando i dettagli della prima data europea – sabato 3 giugno a Madrid – e dando una breve anticipazione sul concerto in programma in America Latina: sabato 22 aprile in Messico, che apre oggi le iscrizioni ai musicisti! Ulteriori tappe del Humans World Tour verranno annunciate a breve!

Sabato 3 giugno Rockin’1000 si esibirà per la prima volta in Spagna con Rockin’1000 Madrid 2023, presentato da Ballantine’s, in collaborazione con Fever, la principale piattaforma globale per l’intrattenimento dal vivo e Sold Out, che da 25 anni produce e organizza eventi a livello internazionale. Rockin’1000, il più grande spettacolo rock pensato per gli stadi, riunirà 1000 musicisti dilettanti e professionisti per un concerto: un concerto di due ore che vede esibirsi simultaneamente 1000 elementi (suddivisi in 5 sezioni strumentali, tra batterie, chitarre, bassi, tastiere e voci) provenienti da tutto il mondo, presso l’Estadio Cívitas Metropolitano, con un repertorio di 20 brani iconici, tra i più grandi classici nazionali e internazionali del genere. Un esercito di musicisti che suoneranno in perfetta sintonia un repertorio che copre l’intera storia del rock: dai Foo Fighters ai Metallica, passando dai Rolling Stones ai White Stripes e tanti altri gruppi e artisti che hanno segnato un prima e un dopo nel mondo del rock’n’roll.

“Rendere reale il sogno di chiunque sappia cantare o suonare è da sempre la nostra missione, era così nel 2015 a Cesena, lo è ancora oggi con l’annuncio della data spagnola di un tour mondiale.” – dichiara Fabio Zaffagnini, Fondatore di Rockin’1000 e prosegue: “Per il nostro primo World Tour abbiamo scelto la parola Humans, legata ad un tema per noi prezioso. L’universo virtuale, l’intelligenza artificiale, il mondo digitale danno accesso ad orizzonti senza limiti, carichi di fascino, ma il rischio è quello di perdersi; pur facendone uso noi stessi quotidianamente, vogliamo comunque mantenerci umani, goderci il contatto fisico, l’abbraccio, l’emozione, la commozione di un’esperienza vissuta in prima persona nel mondo reale. Il concerto che porteremo in giro, coinvolgendo migliaia di musicisti da tutto il mondo, sarà appunto questo: un’esperienza potente, fisica.”

INFO ROCKIN’1000 CITTA’ DEL MESSICO

Dove: Città del Messico

Location: verrà annunciata a breve

Quando: sabato 22 aprile 2023

Link iscrizione musicisti: https://bit.ly/Cdmx_press

INFO ROCKIN’1000 MADRID 2023

Per il concerto di Madrid, Rockin’1000 cerca 228 cantanti, 191 batteristi, 351 chitarristi, 186 bassisti, e 45 tastieristi: la partecipazione è aperta ai musicisti già iscritti sulla piattaforma Rockin’1000 e ai nuovi candidati. Sono previsti 2 giorni pieni di prove nello stadio di Madrid: giovedì 1 e venerdì 2 giugno. Nei mesi precedenti ogni musicista potrà studiare da casa grazie ai materiali che riceverà sulla App Rockin’1000: spartiti, istruzioni, video tutorial e info logistiche. La partecipazione come musicista è gratuita e ogni partecipante coprirà le proprie spese di viaggio, vitto e alloggio. Gli step di iscrizione sono due:

– iscriversi attraverso un semplice form sul sito: superata la prima selezione, si entra a far parte della più grande rock band al mondo, per sempre!

– dare la conferma per l’evento specifico: per partecipare all’evento di Madrid, è importare dare la propria disponibilità iscrivendosi sulla app

INFO

Dove: Estadio Cívitas Metropolitano, El Barrio de Rosas, Madrid

Indirizzo: Av. de Luis Aragonés, 4, 28022 Madrid, Spain

Quando: sabato 3 giugno 2023 (orario in via di conferma)

Durata concerto: 120 minuti (due ore compreso il pre-show)

Biglietti: a partire da 38,5€

Acquisto biglietti spettatori e iscrizione musicistii: https://bit.ly/Madrid_press

HUMANS WORLD TOUR è il titolo del primo Global Tour di Rockin’1000: un viaggio attraverso nuovi paesi, con l’obiettivo di riempire gli stadi grazie ai concerti dove si esibiscono 1000 musicisti simultaneamente. Al centro del progetto, la musica rock come linguaggio universale, ma sopratutto i rapporti umani e uno tsunami sensoriale generato da 1000 partecipanti che arrivano da tutto il mondo. Capace di generare un muro sonoro difficilmente misurabile, Rockin’1000 porterà questa esperienza unica e surreale in nuovi paesi, come già fatto in Brasile, Francia, Germania e Italia.

ROCKIN’1000 è la più grande Rock Band del mondo e ha un grande obiettivo: consentire a tutti coloro che sanno cantare o suonare di vivere insieme il sogno di ogni musicista: viaggiare in tutto il mondo per esibirsi nel grandi stadi! Tutto è iniziato nel 2015 quando per la prima volta 1000 musicisti hanno suonato insieme in un prato a Cesena per convincere i Foo Fighters a venire in Italia. Il video è diventato virale, la band ha detto di sì e il resto è storia. Oggi, con oltre 45.000 musicisti provenienti da tutto il mondo, la band Rockin’1000 sta facendo il giro del mondo, esibendosi negli stadi in Francia, Germania, Brasile, Italia. Si esibiscono e suonano all’unisono 1000 musicisti alla volta, creando fantastiche esperienze che restano indelebili sia per i musicisti che per il pubblico.

FEVER, è la principale piattaforma globale per la scoperta dell’intrattenimento dal vivo, che aiuta milioni di persone ogni settimana a scoprire le migliori esperienze nelle loro città, con la missione di democratizzare l’accesso alla cultura e all’intrattenimento nella vita reale. Attraverso la sua piattaforma, Fever ispira gli utenti a vivere esperienze ed eventi locali unici, da mostre coinvolgenti, esperienze teatrali interattive, festival, cocktail pop-up molecolari e, nel mentre, consente ai creators di ottenere dati e tecnologie utili a creare ed esportare queste esperienze in tutto il mondo.

SOLD OUT – Fin dalla sua creazione nel 1995, Sold Out ha focalizzato le sue attività sulla produzione, promozione e organizzazione di tutti i tipi di eventi di intrattenimento dal vivo, creando esperienze uniche. In Spagna, Sold Out ha prodotto e programmato alcuni dei più importanti festival, rassegne musicali e spettacoli teatrali messi in scena in questo paese. Con la sua chiara vocazione internazionale, Sold Out ha anche organizzato numerose produzioni all’estero, con spettacoli in paesi diversi come India, Cina, Giappone, Stati Uniti, Tailandia, Italia, Germania, Francia, Belgio, Portogallo, Italia, Svizzera, Paesi Bassi, Polonia, Austria e Romania. Dall’organizzazione di spettacoli in diversi stili alla creazione di contenuti artistici ed eventi per marchi e aziende, la diversità dei progetti su cui Sold Out ha lavorato durante i 25 anni della sua storia l’ha resa una delle aziende più solvibili e prestigiose in il settore spagnolo del tempo libero e dell’intrattenimento.