Chiara Ferragni riceve il Telegatto

Chiara Ferragni – al fianco di Amadeus e di Gianni Morandi al Festival di Sanremo – è stata premiata da Tv Sorrisi e Canzoni con il Telegatto, il riconoscimento più amato dagli artisti.

Il premio è stato consegnato alla co-conduttrice del 73° Festival della Canzone Italiana da Aldo Vitali, direttore del brand punto di riferimento per gli appassionati del mondo dello spettacolo, “per la straordinaria performance di debutto al Festival di Sanremo e anche, ma soprattutto, per il suo costante impegno a sostegno delle cause che aiutano a rendere la società civile migliore” ha dichiarato Aldo Vitali.

Aldo VItali e Chiara Ferragni_©Iwan Palombi

Chiara Ferragni, che tornerà sul palco dell’Ariston in occasione della finalissima di Sanremo, ha così commentato l’emozione per questo premio: «Dedico il Telegatto alla mia famiglia e al mio team. Alla mia famiglia per ovvie ragioni, al mio team perché sono qui grazie al lavoro che facciamo tutti insieme. Sono molto orgogliosa di quello che abbiamo portato su questo palco. Il Telegatto è un’icona quindi sono contenta di averne ricevuto uno anche io, così non sono più l’unica in famiglia che non ce l’aveva».Il Telegatto – divenuto un’opera d’arte green realizzata dagli artisti di Cracking Art in occasione dei 70 anni di Tv Sorrisi e Canzoni – è stato consegnato presso la redazione di Sorrisi al Royal Hotel di Sanremo, dove ogni giorno il direttore Aldo Vitali accompagnerà tutti gli appassionati del Festival con contenuti esclusivi sul magazine, sul sito e sui social.