Tv Sorrisi e Canzoni, tutto sul Festival di Sanremo

TV Sorrisi e Canzoni anche quest’anno offrirà un posto in prima fila al proprio pubblico per vivere appieno la nuova edizione del Festival di Sanremo con interviste esclusive, retroscena e contenuti speciali sul magazine, sul sito e sui canali social.

Alle numerose attività editoriali si affiancano tante altre grandi novità, nuovi format ed eventi, come l’esclusivo Opening Party di domenica 9 febbraio, un appuntamento imperdibile per tutti gli artisti e i protagonisti del mondo dello spettacolo. Iniziative che confermano Sorrisi come il brand punto di riferimento del mondo della musica e della televisione, con 2,6 milioni di lettori, 3,8 milioni di utenti sito web e 1,1 milioni di fan.

“Come ogni anno TV Sorrisi e Canzoni sarà, con entusiasmo e passione, a fianco di tutti gli amanti del Festival di Sanremo. Le nuove iniziative che presentiamo, dal Podcast alla presenza su TikTok, sono pensate per coinvolgere un pubblico sempre più ampio e per rendere l’esperienza di Sanremo ancora più unica e interattiva. Grazie alla nostra redazione, ai contenuti esclusivi e agli eventi speciali, vogliamo continuare a essere un riferimento per i nostri lettori e spettatori, offrendo loro un accesso privilegiato alle emozioni di questa edizione del Festival”, ha dichiarato Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni.

GRANDI NOVITÀ

Il Podcast di Sanremo sbarca in tv su Real Time

Dopo il successo delle cinque puntate andate in onda a gennaio sulle principali piattaforme streaming e video, il Podcast di Sanremo, dedicato alla storia del Festival, si trasferisce nella città dei fiori, dando vita a un programma tv in onda su Real Time tutti i giorni, da martedì 11 a sabato 15 febbraio, alle ore 19. Un appuntamento imperdibile – condotto da Aldo Vitali, direttore di Sorrisi, Lodovica Comello, attrice e conduttrice, e all’attore e content creator Tommaso Cassissa – per rimanere aggiornati su tutte le curiosità e non perdersi le anticipazioni, i segreti e i retroscena del Festival della Canzone Italiana. Dalle 19:30, ogni puntata sarà disponibile in streaming video su discovery+ e sul canale YouTube di TV Sorrisi e Canzoni e su tutte le principali piattaforme di streaming audio.

Vertical Music Contest

TV Sorrisi e Canzoni quest’anno sarà anche promotore ufficiale sul territorio di Vertical Music, il contest musicale in formato verticale 9:16 che offre ad artisti amatoriali una vetrina sul mondo della musica, dando la possibilità di mandare i propri inediti in clip verticali per essere poi valutati da una giuria d’eccezione. Il 12 e 14 febbraio, dalle 18:30 alle 19:30, Casa Sorrisi, in compagnia di Diletta Begali – Social Host e Content Creator – e Marco Capretti – autore e personaggio televisivo -, conduttori delle serate Vertical, ospiterà gli artisti vincitori della scorsa stagione raccontando le loro esperienze, facendo sentire i loro successi e lanciando a tutta la community la possibilità di iscriversi all’edizione 2025.

Un nuovo glassbox: “Casa Sorrisi a Sanremo”

Il glassbox di Sorrisi, che lo scorso anno aveva ospitato le varie attività social del brand, quest’anno ritorna in una versione tutta nuova: all’interno del giardino del prestigioso Hotel Miramare, accanto a Villa Emma, sarà predisposta un’imponente struttura su due piani, di oltre 500 mq e composto da 32 moduli con vetrate, realizzata da Interproject con un progetto di interior design firmato Studio Pisk. Grazie all’architettura sopraelevata, alla trasparenza e alla vicinanza con la strada pedonale, le persone potranno assistere dall’esterno all’arrivo di tutti gli ospiti e seguire live il palinsesto di Sorrisi attraverso dei monitor esterni. L’allestimento e l’arredamento del glassbox saranno oggetto di una puntata speciale che andrà in onda sul canale tv di Warner Bros. Discovery Home & Garden TV, con il racconto dettagliato dall’ideazione alla realizzazione di una vera e propria casa.

Quest’anno il brand sarà inoltre presente all’interno del Villaggio Radio e Editori davanti al Casinò di Sanremo con una seconda struttura, allestita in collaborazione con Fabuloso, dove per tutte le giornate, dal martedì al sabato, verranno organizzate attività interattive per il pubblico, tra cui uno speciale karaoke e un esclusivo photo booth.

Contenuti esclusivi da Sanremo sui canali Instagram, YouTube e sul nuovo profilo su TikTok

Quest’anno la programmazione di Sorrisi, oltre ad essere sui canali Instagram e YouTube del brand, sbarcherà anche su TikTok con il suo nuovo profilo, e prenderà vita proprio all’interno del glassbox che prevede un ampio spazio per interviste e social game, un’area living per l’immancabile Caffè con il Direttore, e uno speciale studio di registrazione che ospiterà ogni giorno le puntate del Podcast di Sanremo. Non mancheranno, infine, corner allestiti per il make up e hair stylist, powered by Kiko Milano e Compagnia della Bellezza, una zona coffee break con Caffè Motta e un’area food, con Food Network che ogni giorno registrerà da Casa Sorrisi il format In cucina a Sanremo con Ruben, con Chef Ruben Bondì, che verrà trasmesso su Food Network dal 23 febbraio alle 15:00.

Infine, durante la settimana sanremese l’intero sito Sorrisi.com sarà dedicato alla competizione canora, con testi delle canzoni, approfondimenti, pagelle, scalette, resoconti delle serate e tante altre sorprese.

Tre numeri speciali sul Festival

Sorrisi per celebrare il Festival della Canzone Italiana pubblicherà, come da tradizione, tre numeri speciali completamente dedicati alla competizione, con una tiratura complessiva di 1 milione e mezzo di copie. Il primo numero – in edicola da domani martedì 4 febbraio – conterrà in esclusiva tutti i testi delle canzoni in gara, insieme all’iconico scatto di copertina con tutto il cast di Sanremo 2025. Martedì 11 febbraio, in corrispondenza con la serata di apertura, sarà disponibile il secondo numero con protagonista di copertina conduttore Carlo Conti e all’interno le scalette delle serate e i testi delle canzoni. Martedì 18 febbraio sarà invece la volta dello speciale dedicato al reportage della settimana del Festival, con la cover dedicata al vincitore, scattata nella redazione di Sorrisi sabato notte subito dopo la proclamazione.

La lega di Sorrisi al Fantasanremo

Torna anche l’attesissimo Fantasanremo che, anche quest’anno, ospiterà tra le leghe quella personalizzata da Tv Sorrisi e Canzoni. Il brand si conferma così come punto di riferimento per gli appassionati del panorama musicale, coinvolgendo attivamente il suo pubblico nel contest canoro.

I partner

Quest’anno numerose aziende, coinvolte da Piemme, concessionaria esclusiva di TV Sorrisi e Canzoni e dei mezzi Mondadori Media, hanno deciso di affiancare Sorrisi con progetti di partnership personalizzate e attività che nel corso della settimana verranno organizzate nel suo quartier generale.

Caffè Motta regalerà alla redazione e a suoi ospiti momenti di relax per tutta la durata del Festival, KiKo Milano e Compagnia della Bellezza, nei rispettivi corner all’interno del glassbox, truccheranno e prepareranno gli ospiti per le interviste e le serate del Festival; Dacia esporrà la sua Dacia Spring protagonista di Casa Sorrisi; Fabuloso con il suo glass farà divertire e farà “sentire che profumo!” a tutti i sanremesi; SisalTipster sarà partner dell’iniziativa che darà proiezioni sui vincitori e altre statistiche legate al festiva; Calligaris, Luceplan, Perdormire, Valentini, Twills e Queeboo, forniranno gli arredi tra cui divani, poltrone, sedie, tavoli e luci di design per Villa Emma e per le esclusive aree del glassbox; infine Slide studio fornirà gli elementi di Puzzle: una struttura modulare, anche luminosa, perfetta per creare giochi di luce e colore che donano un aspetto giocoso e magnetico a qualsiasi ambiente.

ActionAid, con cui Sorrisi ha da novembre 2024 iniziato una collaborazione di supporto e sensibilizzazione sulle tematiche centrali dell’associazione, durante la settimana di Sanremo vedrà una serie di iniziative importanti. Grazie al supporto del brand e degli artisti ActionAid metterà all’asta su Charity Stars oggetti personali dei cantanti in gara. Quest’ultimi saranno anche invitati a firmare un pezzo di Puzzle – i moduli di design pensati e forniti da Slide – che formerà una grande installazione luminosa ispirata al tema dell’istruzione.

TV Sorrisi e Canzoni è stato supportato nella realizzazione dell’evento dalla società di produzione eventi Left&Right, che collabora da anni con il brand per l’organizzazione della settimana sanremese.

Comunicato Stampa: Press Office Mondadori