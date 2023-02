Bologna Musica d’Autore: ultimo mese d’iscrizione

Share

Manca meno di un mese alla chiusura delle iscrizioni per il BMA · Bologna Musica d’Autore: lo showcase festival organizzato da Fonoprint, per la ricerca e valorizzazione dei nuovi talenti della canzone d’autore italiana, è arrivato alla settima edizione.



Sarà possibile candidare la propria musica, rigorosamente originale, inviando entro il 10 marzo la richiesta su www.bolognamusicadautore.it, dove sono disponibili tutte le informazioni.

Non ci sono limitazioni di generi, quello che conta è che le composizioni rispettino i criteri della canzone d’autore, nelle sue diverse interpretazioni.



La qualità delle proposte verrà valutata da una giuria di addetti ai lavori, discografici, giornalisti, promoter, artisti, che, dopo una prima selezione fatta dallo staff Fonoprint, sceglierà le 5 realtà che saranno protagoniste di un percorso di avvicinamento alla serata finale, fatto di concerti in club selezionati e su palchi rinomati a Bologna e non solo, durante i quali gli artisti emergenti avranno l’opportunità di esibirsi come se fossero già dei “big” grazie alla strumentazione tecnica professionale, insieme a nomi già affermati della nuova musica italiana: nell’estate 2022, per esempio, i candidati selezionati hanno diviso a Bologna il palco con Fulminacci, Bluem e Iside.



Il miglior artista in assoluto verrà premiato con dieci giorni di registrazione negli studi Fonoprint, che hanno fatto la storia della canzone d’autore italiana.

Il miglior artista live realizzerà invece, sempre in studio, una Fonoprint Live Session, anche in video, aggiungendo la propria musica a un ’format’ che ha già visto come protagonisti progetti come Lo Stato Sociale, La Rappresentante di Lista, Ex-Otago, Extraliscio e Godblesscomputers.



Nei prossimi giorni verranno comunicati maggiori dettagli sui prossimi appuntamenti del BMA 2023.

“Aspettiamo la vostra musica!”



Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna, Bologna Unesco, DICE, E-R music commission sono partner dell’edizione 2023 di BMA · Bologna Musica d’Autore.



Il progetto riceve il sostegno della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge musica L.R. 2/2018.



FONOPRINT SRL

Da quarant’anni ai massimi livelli nella produzione musicale, Fonoprint è un punto di riferimento nel campo della registrazione sonora, dell’audio mastering e dell’authoring di supporti multimediali. Negli studi Fonoprint, già Museo del Suono e della Canzone della città di Bologna ed ente di formazione per giovani cantautori ed ingegneri del suono, sono stati registrati i più importanti dischi della cultura pop e rock italiana.