“Evelyne tra le nuvole” a marzo al cinema

Sta per arrivare nelle nostre sale Evelyne tra le nuvole, commedia scritta e diretta da Anna Di Francisca (regista e sceneggiatrice, tra gli altri, di La bruttina stagionata, candidato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento, e Due uomini, quattro donne e una mucca depressa, oltre a numerose serie televisive e documentari). Al centro della storia, Sofia, una donna che vive nel cuore dell’Appenino Reggiano, alle prese con una possibile convivenza fra la natura incontaminata e le nuove tecnologie. Una commedia Green dall’andatura Slow che fa riscoprire il piacere di vivere a contatto con la natura. A vestire i panni dei protagonisti, Eleonora Giovanardi, Gilbert Melki (attore francese protagonista del film BDE di Michaël Youn e della serie Netflix Destini in fiamme), Antonio Catania e Violante Placido. Nel cast anche la rinomata interprete francese Claire Nebout insieme agli italianissimi Andrea Roncato, Marco Maccieri e Lucia Vasini.

Il film, realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e del Ministero della Cultura, è prodotto e sarà distribuito da Orange Film a partire da giovedì 30 marzo.

SINOSSI

Sofia vive in un antico casale ai piedi della Pietra di Bismantova, dove persino la parola internet suona sconosciuta. Gestisce un agriturismo in cui approdano turisti in cerca di pace e si occupa delle sue mucche, oltre che delle sue erbe e del latte con cui produce un ottimo Parmigiano. Ma quel luogo è nella posizione ideale per collocare un ripetitore telefonico che porterà il progresso in tutta la zona. Come far convivere natura e silenzi con la tecnologia in grado di migliorare la nostra vita?