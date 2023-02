Jason Mraz sta per tornare con il nuovo album

Share

Il vincitore di 2 GRAMMY Award JASON MRAZ sta per tornare con il suo nuovo album in studio “MYSTICAL MAGICAL RHYTHMICAL RADICAL RIDE” (BMG), in uscita il 23 giugno e già disponibile in pre-order (https://JasonMraz.lnk.to/MMRRRalbumPR)!

L’album è anticipato dall’uscita in digitale dal brano tutto da ballare “I FEEL LIKE DANCING”, accompagnato anche dal video, diretto da Taylor James, in cui Mraz, ballando, passa da un country club a una festa di matrimonio, con un finale in grande stile coreografato da Megan Lawson (Ed Sheeran, Olivia Rodrigo, Katy Perry). Nel video sono presenti anche alcuni voli noti di TikTok come, tra gli altri,Gianna Marie (@gwizzle), “The Dancing Weatherman” Nick Kosir (@officialnickkosir), e l’attivista LGBTQ Josh Helfgott (@joshhelfgott). Il video è visibile su YouTube a questo link: https://youtu.be/HlJu-yOFq_g.

“MYSTICAL MAGICAL RHYTHMICAL RADICAL RIDE” sancisce il ritorno di Mraz alla musica pop e alla collaborazione con il produttore Martin Terefe (Coldplay, Train, Mike Posner), con cui aveva già lavorato per l’iconico album “We Sing. We Dance. We Steal Things”, contenente i famosi brani “I’m Yours” e “Lucky.”

Questa la tracklist dell’album:

1. Getting Started

2. I Feel Like Dancing

3. Feel Good Too

4. Pancakes & Butter

5. Disco Sun

6. Irony of Loneliness

7. Little Time

8. You Might Like It

9. Lovesick Romeo

10. If You Think You’ve Seen It All

Da metà luglio, Jason Mraz sarà anche impegnato con il suo tour estivo, che si concluderà il 17 agosto con una performance di Mraz e la sua band con l’iconica orchestra New York Pops guidata dal Direttore Musicale Steven Reineke. Il concerto, che si terrà al Forest Hills Stadium di Queens, NY, vedrà Jason Mraz esibirsi con una selezione di brani della sua ventennale carriera, riarrangiati per l’orchestra.