“Ferrara Sotto le Stelle” annuncia il primo artista

Ferrara Sotto le Stelle annuncia il primo protagonista della sua ventisettesima edizione 2023: Kevin Morby, che sarà ospite della storica rassegna emiliana mercoledì 14 giugno nel Cortile del Castello Estense.

Biglietti: https://link.dice.fm/c02be21bc797

Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo This Is A Photograph, l’ultimo e settimo disco del cantautore statunitense ex Wood e The Babies. Un album intriso di romanticismo, malinconia, ricordi e interrogativi esistenziali dal sapore agrodolce. Dodici istantanee musicali scattate durante un lungo soggiorno a Memphis, in Tennessee, che immortalano un momento dischiudendone il potenziale meditativo. Un’amalgama di folk, country, garage-rock, blues, gospel e indie-rock che restituisce un caleidoscopio di ricordi, emozioni, intuizioni, pathos e nostalgia.

Per questo speciale concerto, così come per una seconda anteprima in programma sempre a giugno, Ferrara Sotto le Stelle torna dunque ad abitare il luogo che l’ha vista nascere. Una location magica, che per lungo tempo è stata il simbolo del festival e a cui il pubblico è fortemente affezionato.

Ferrara Sotto le Stelle giunge alla sua 27esima edizione. Abbiamo il dovere di mantenere l’unicità che questo festival ha sempre dimostrato al suo pubblico. Dichiara Mattia Antico, il nuovo Presidente dell’Associazione Ferrara Sotto le Stelle. Siamo inoltre felici di tornare nella meravigliosa cornice che è stata culla di tanti live storici di Ferrara Sotto le Stelle, il Cortile del Castello Estense, e siamo felici di iniziare questa unicità con Kevin Morby, cantautore americano che si sposa perfettamente con lo stile del nostro festival.

Il cuore del festival è invece in programma l’1, 2 e 3 settembre in Nuova Darsena, che dalla scorsa edizione è diventata la nuova casa di Ferrara Sotto le Stelle. Un palcoscenico immerso in uno scenario suggestivo, in cui la musica si specchia nel fiume e scivola lungo le sue rive, arrivando lontano. Un luogo simbolo della rigenerazione urbana della città in cui si intrecciano in modo virtuoso ambiente naturale, spazio urbano e archeologia industriale.

Ferrara Sotto le Stelle, anche in questa nuova edizione, si conferma essere dunque una rassegna in continua evoluzione ma sempre fedele alla propria anima originaria, capace di fondere passato e presente per proiettarsi nel futuro con uno sguardo sempre attento e fresco, capace di intercettare la migliore musica italiana e internazionale e portarla a un pubblico sempre più ampio e vario.

