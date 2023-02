Esce il nuovo singolo di Luca Gringo feat Clementino

Share

Dopo una serie di esperimenti fatti in collaborazione con il rapper di Cimitile, nasce NIGHTMARE dove Luca Gringo e Clementino danno sfoggio delle loro penne taglienti e sagaci, sulle note di LDO e Pj Gionson. Il risultato è un esercizio di stile con un inciso che sottolinea l’aggressività dei due Rapper su un beat cupo e roboante. Un titolo quasi d’obbligo vista la natura del pezzo e il giorno dell’incisione del brano: 31 Ottobre.Il Brano sarà disponibile in radio e streaming dal 24 febbraio.

Luca Gringo



BIO



Luca Gringo, al secolo Luca Marotta, è un rapper e cantautore classe ’91 nato e cresciuto in periferia nella provincia di Napoli, madre insegnante e padre elettrotecnico, entrambi con la passione per il teatro e la musica. Inizia ad ascoltare musica hip hop in tenera età grazie a delle cassette che suo zio Vincent gli regala ad ogni visita dagli States.

La scelta di una Tag dal sapore così dispregiativo è dovuta a due motivi: il primo sono gli episodi di bullismo di cui è stato vittima durante la prima adolescenza, ed il secondo è di carattere sentimentale, una dedica allo zio che tanto lo ha avvicinato a questo mondo.

L’artista muove i primi passi nell’ underground campano sfornando i primi brani nel 2014; nello stesso anno inizia, con immediato successo, a competere nei circuiti del Freestyle di tutto lo stivale.

Meno di un anno dopo, incoronato vincitore del Tecniche Perfette Campania, calca il palco di Snoop Dogg all Arenile di Bagnoli.

In seguito a tale risultato entra a far parte del collettivo “Tritolo Squad” di Clementino con il quale annovera diverse collaborazioni e nel singolo “Rido” e nel Tritolo mixtape con la traccia “Se non ho te”.

Luca Gringo tra i suoi live show vanta aperture a concerti di rapper del calibro di : Gemitaiz, Nitro, Madman , Salmo e Clementino.