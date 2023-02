Le Deva in finale a “Una voce per San Marino”

Share

Dopo aver vinto la 23esima edizione del festival internazionale “Kenga Magjike” nella categoria Big International Artist con “GiuraGiuda”, LE DEVA, l’unico trio pop femminile italiano formato da Greta Manuzi, Roberta Pompa e Verdiana Zangaro, gareggeranno sabato 25 febbraio alla finale di “Una Voce per San Marino” col brano “Fiori su Marte”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 24 febbraio.

La manifestazione, che sarà trasmessa in diretta dal Teatro Nuovo di Dogana, in prima serata sulla rete San Marino RTV, decreterà l’artista che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Liverpool dal 9 al 13 maggio 2023.

“Fiori su Marte” è una ballad romantica ma moderna, scritta da Verdiana Zangaro, Marcio e Marco Rettani, che sarà arricchita sul palco da una performance in cui le voci e il corpo di Verdiana Zangaro, Roberta Pompa e Greta Manuzi si uniranno come in abbraccio avvolgente.

«“Fiori su marte” è la storia di un destino irrisolto – raccontano Le Deva – Quando due anime sciolgono il filo che le ha sempre legate, mischiano le carte, cambiano i giochi, rimane l’aridità di un pianeta che non ammette vita».

Le Deva

LE DEVA, con un disco d’oro con il primo singolo “L’amore merita”, oltre 3 milioni di ascolti su Spotify, 14 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 100 date live, sono l’unico trio pop tutto al femminile del panorama discografico italiano. Nel loro primo album “4”, pubblicato nell’ottobre 2017, i loro background artistici e le loro singole voci hanno saputo combinarsi e completarsi, senza mai sovrapporsi. Il disco esordisce al 4° posto della classifica degli album più venduti di FIMI/GfK Italia, al 10° posto di quella dei vinili e al 2° posto nella classifica generale album di iTunes. Negli ultimi anni hanno pubblicato i singoli: “L’Estate tutto l’anno” (2018), che viene presentato sul palco del Wind Summer Festival in diretta su Canale5, “Shangai” e “A.I.U.T.O.” (2019). Nel 2020 pubblicano anche “Brillare da sola” e nel 2021 partecipano al Festival di Sanremo, accompagnando Orietta Berti e raggiungendo il podio della classifica della serata Cover. Nell’estate del 2022 tornano con “GiuraGiuda”, il singolo che le porta a vincere il festival internazionale “Kenga Magjike” nella categoria Big International Artist. Nel 2023 sono finaliste di “Una Voce per San Marino”, per aggiudicarsi la possibilità di rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2023. Per i testi dei loro brani hanno collaborato con artisti come Zibba, Tony Maiello, Marco Rettani, Antonio Maggio, Andrea Amati, Stefano Paviani, Alessio Caraturo, Nicolas Bonazzi e Luca Sala.