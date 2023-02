Share

Una grande festa dedicata a tutti gli amanti della montagna, della neve e della musica in uno scenario alpino unico, ai piedi di “sua maestà” il Cervino. Per celebrare degnamente l’interminabile stagione invernale del Cervino Ski Paradise dove, grazie alle quote elevate con impianti che si spingono oltre i 3’500 metri, le piste rimangono in funzione per più di 7 mesi – e precisamente dal 1° ottobre 2022 al 7 maggio 2023 -. Una breve pausa è poi il preludio all’apertura estiva, prevista dal 24 giugno, durante la quale oltre allo sci sul ghiacciaio di Plateau Rosa, sarà possibile praticare numerose attività outdoor tra cui trekking, MTB e alpinismo.

Questa è la motivazione di fondo che ha spinto CERVINO Spa, società che gestisce gli impianti di risalita di Breuil-Cervinia, Valtournenche, Torgnon e Chamois, e MTV,il brand di intrattenimento di Paramount in onda in Italia in esclusiva su Sky (canale 131 e in streaming su NOW), a rinnovare la propria collaborazione per creare l’MTV Snowball Cervinia 2023 – 2nd edition, che si terrà domenica 23 aprile 2023 a Breuil-Cervinia.

Breuil-Cervinia, lì dove lo sci varca le Alpi e supera i confini nazionali, spingendosi in Svizzera fino a Zermatt a creare quello che, con i suoi 360 km di piste, è uno dei più grandi comprensori transfrontalieri, vedrà nascere nuovi progetti che contribuiranno ad aumentare ulteriormente la sua vocazione internazionale. Se, da una parte, il 1° luglio 2023 verrà inaugurato il Matterhorn Alpine Crossing, la più elevata traversata alpina continua in funivia, che collegherà in maniera diretta Cervinia e Zermatt grazie al nuovo impianto che da Testa Grigia raggiungerà il Piccolo Cervino, dall’altra sarà la Coppa del Mondo di Sci a unire per la prima volta l’Italia alla Svizzera in occasione del Matterhorn Cervino Speed Opening che si terrà in autunno.

Anche MTV Snowball Cervinia 2023 intende posizionarsi come un evento di respiro internazionale, che porta in quota la grande musica elettronica e il divertimento. In occasione della seconda edizione i concerti cambieranno scenario e da Plan Maison si sposteranno ai 2’050 metri del Cretaz, nel centro di Breuil-Cervinia, andando a semplificare notevolmente gli spostamenti e permettendo a un numero più elevato di spettatori di godersi il concerto.

La giornata di festa avrà inizio alle 12, quando i più temerari si troveranno a Plan Maison per la Swimwear Ski Parade, una goliardica discesa sugli sci in costume da bagno, che li condurrà proprio dove avranno luogo i concerti. La loro impresa verrà immortalata in diretta sugli schermi del palco.

A seguire Edoardo Mecca e Dario Micolani, conduttori del programma 105 Open Club, in onda tutti i giorni dalle 18 alle 20 su Radio 105, radio ufficiale di Cervino Ski Paradise, coinvolgeranno gli spettatori durante il pre-show e presenteranno il concerto, che avrà inizio alle 14.

Più di tre ore di musica no stop, in consolle e sotto il palco, per ballare e divertirsi al ritmo incessante di due fantastici dj e di un’artista emergente: questo è il programma di MTV Snowball Cervinia 2023.

A fare da apripista sarà ELASI, artista originale ed eclettica, dalla duplice formazione musicale (ha studiato chitarra classica al Conservatorio e musica elettronica Oltreoceano), che porterà il pubblico a viaggiare per mondi reali e immaginari, tra matrioske di stili che uniscono sound metropolitani a sonorità esotiche.

Poi alla consolle salirà ALEXANDER RYA che, in piena pandemia, grazie alle sue produzioni e ai dj set pubblicati sui social in poco più di un anno ha collezionato decine di migliaia di visualizzazioni, guadagnandosi il supporto di grandi artisti italiani come Fedez, Blanco, Tananai, attirando l’attenzione di Dj internazionali come Angemi e collaborando con le più importanti etichette discografiche mondiali.

Per il gran finale sarà GABRY PONTE a scaldare il mood di Breuil-Cervinia: con oltre 3 miliardi di stream e più di 15 milioni di ascoltatori mensili, è il DJ italiano in assoluto più ascoltato su Spotify. Il produttore multi-platino e nominato ai Grammy, vanta collaborazioni e remix con gli artisti più rilevanti della scena Dance internazionale tra cui David Guetta, Afrojack, R3hab, Timmy Trumpet e Lum!x.

Ancora oggi il suo singolo di esordio “Blue” con Eiffel 65 – che ha venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo – totalizza centinaia di milioni di stream con le nuove versioni.

Sarà il Cervino a fare da sfondo mozzafiato al LIVE SET di questo artista che continua a registrare il tutto esaurito nei club europei.

MTV Snowball Cervinia 2023 sarà all’insegna della sostenibilità: “lascia la montagna meglio di come l’hai trovata”, recita infatti il motto di questo concerto “plastic free”, che vuole sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e al riciclo nel rispetto dell’ambiente montano.

