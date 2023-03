Giorgia Meloni “L’Italia leader energetico”

Share

“Con la visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni negli Emirati, l’Italia conquista la scena di leader energetico. Usciamo vincenti da questa crisi” queste le dichiarazioni del Presidente di FederPetroli Italia Michele Marsiglia per il viaggio che porterà il Presidente del Consiglio in visita in India e negli Emirati Arabi Uniti.

Continua Marsiglia “Piano Mattei per l’Africa ma anche per il Medio Oriente. Attendevamo questa visita nei paesi arabi e principalmente negli Emirati, dove l’Italia è partner strategico in diversi progetti energetici. La visita è un rafforzamento della nostra industria e un consolidamento fondamentale in questo momento storico per la nostra ENI. Si rafforzano così le relazioni con Abu Dhabi, dove da tempo la presenza del Governo italiano mancava. L’ultimo viaggio fu quello durante il Governo Conte”.

Gli Emirati sono uno dei più importanti partner dell’Italia nell’area del Medio Oriente e Nord Africa con rapporti basati sul piano economico, industriale e culturale e sulle tematiche bilaterali. Il nostro paese è partner commerciale nell’Unione europea degli Emirati Arabi Uniti.