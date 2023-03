La band londinese Bad Nerves live a Piacenza

Share

Direttamente dall’East London, la band dalle sonorità powerpop Bad Nerves sarà dal vivo a Piacenza per una data unica venerdì 16 giugno 2023 al LOW-L-FEST 2023. Gli abbonamenti per i 3 giorni del festival sono già acquistabili su DICE.fm.



I Bad Nerves sono una band Powerpop-RocknRoll di 5 elementi proveniente dall’East London. Nati dall’avventura di una notte fra i Ramones e gli Strokes, suonano canzoni pop distorte e ferocemente veloci, con melodie in grado di agganciarsi così in profondità che anche il più abile dei lobotomizzatori farebbe fatica a scalfirle.



La band è stata acclamata per Dreaming, Radio Punk e Can’t Be Mine (pubblicati dall’etichetta britannica National Anthem), attirando l’attenzione di numerosi DJ di BBC Radio 1, tra cui Dan P Carter, Clara Amfo, Huw Stephens, Phil Taggart e Annie Mac, che ha inserito Can’t Be Mine all’interno della sua prestigiosa selezione “New Names”.



Definiti “i principi incoronati del power pop” da Daniel P. Carter di Radio One, i Bad Nerves intendono stabilire un nuovo standard per la musica pop-rock adrenalinica. La band ha dato il via al 2020 con una memorabile esibizione all’Eurosonic. Durante lo stop delle tournée dello stesso anno, la band si è messa al lavoro per completare il proprio disco d’esordio autointitolato. Il disco autoprodotto e autofinanziato dei Bad Nerves è stato pubblicato nell’ottobre 2020 via Killing Moon records (UK/ROW) e Suburban records (Europa). Con i fan che crescono di settimana in settimana, la band è tornata dal vivo nel 2021 con una performance esplosiva ai festival di Reading e Leeds ed è recentemente tornata da quattro spettacoli sold out in Olanda. I Bad Nerves sono pronti e in attesa di portare il loro fresco marchio di Powerpop-RocknRoll a nuovi fan.

BAD NERVES

16 giugno 2023 – Piacenza – LOW-L FEST 2023

Biglietti: acquistabili su DICE.fm

Abbonamento 3 giorni – euro 10,00 + prev.