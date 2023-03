Color Fest XI: tutte le anticipazioni sulla Line-Up 2023

Share

È ancora tempo di grandi annunci per Color Fest XI. Il festival, tra i principali eventi musicali dell’estate italiana, è già al sound check per l’edizione 2023 – l’11, 12 e 13 agosto all’Agriturismo Costantino di Maida (CZ), a due passi da Lamezia Terme – e rivela i nomi degli headliner in line-up, tra attesi ritorni e novità internazionali.

Un festival nato dal basso e diventato appuntamento fisso tra i più attesi del meridione, che nel corso degli ultimi dieci anni ha registrato un totale di 60mila presenze, tra main events e spin off, e che attraverso l’edizione numero 11 vuole inaugurare un nuovo importante percorso, con uno sguardo più ampio che si allarga al mondo.

«Ci siamo sempre impegnati per offrire al nostro pubblico una line-up che potesse unire generi e generazioni diverse – ha commentato il direttore artistico Mirko Perri –. Anche quest’anno abbiamo lavorato in questa direzione, coinvolgendo stili musicali, artisti e progetti di ampio respiro, cercando al tempo stesso di portare in esclusiva per la Calabria alcune delle proposte più interessanti del panorama internazionale, come i Franz Ferdinand e Seun Kuti & Egypt 80».

Una linea artistica ben precisa, che fa di Color Fest un momento formativo e luogo di incontro intergenerazionale. Uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico per potersi ritrovare sotto al palcoscenico, emozionarsi grazie alla musica e Amarsi un po’, come recita il claim dell’undicesima edizione.

Ampio spazio sarà infatti dedicato agli artisti amati dai più giovani: headliner della serata dell’11 agosto saranno infatti Lovegang126, il collettivo romano formato da Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Drone126, Asp126, Ugo Borghetti e Nino Brown, e Nello Taver, rapper e creator tra i più apprezzati del web.

Tra gli artisti già annunciati, gli headliner internazionali della serata conclusiva del 13 agosto, realizzata in collaborazione con il Be Alternative Festival e targata Be Color: i Franz Ferdinand, che arrivano in Calabria in un’occasione unica nell’intero Centro-Sud Italia per ascoltare in live alcuni dei più grandi successi che li hanno consacrati come un fenomeno indiscusso del rock britannico.

Cresce l’attesa per il grande ritorno, il 12 agosto, dei Verdena, tra le band più amate del panorama musicale italiano, già ospiti della terza edizione del festival. Nella stessa serata, in line-up anche il sound travolgente dell’afrobeat di Seun Kuti & Egypt 80.

Dopo aver collaborato nell’EP “Rocamboleschi finali”, il 13 agosto saranno insieme sul palco di Color 11 anche Giorgio Canali + Praino. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori annunci che andranno a completare la line-up 2023.

Biglietti disponibili: https://dice.fm/bundles/color-fest-11-5wy8