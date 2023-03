Share

“Lampi e Tuoni” il nuovo singolo di Comete dopo “Salta l’intro”, nella playlist Indie Italia di Spotify. Il brano(testo e musica Eugenio Campagna, prodotto da Matteo Costanzo e Eugenio Campagna, Ala Bianca Records) è disponibile in digitale al seguente link https://lnk.fu.ga/comete_lampietuoni e in radio dal 17 marzo.

In “Lampi e Tuoni” la voce di Comete emerge con forza dando colore a una ballad che anche nella scrittura mantiene uno stile originale. Il racconto pop di un amore che lascia una traccia perché qualcosa cambia per sempre … “siamo stati tante cose messe insieme male però lo sai quanto ti voglio bene”.

“Questo brano – racconta Comete – prende ispirazione dalle storie che finiscono quando siamo troppo diversi ma poi capita di ritrovarsi ad essere simili nei letti vuoti, ed è lì che certi notti si scrivono le canzoni per tornare a camminare da soli, per un amore finito ma soprattutto per se stessi”.

Cover Lampi e Tuoni

Il fermo immagine di una Milano in cui fa freddo e ci si scalda scivolando dentro un cocktail, s’improvvisa una risata anche se dentro il cuore c’è un temporale. Lampi e tuoni che passano velocemente ma che lasciano dentro qualcosa che è cambiato per sempre.

Eugenio Campagna, in arte Comete, è nato a Roma nel 1991. Appassionato di musica fin da bambino, ha iniziato da ragazzo a scrivere canzoni e poi ad esibirsi come artista di strada e nei locali della sua città. Il suo nome d’arte è la sua poetica: “Come te”, è l’esigenza di scrivere le sue storie che poi sono le storie di tutti. Per questo Eugenio definisce il suo genere “Real pop”, parlare del reale, di quel Cornflakes che racconta una storia d’amore. Ed è proprio Cornflakes, il suo primo singolo certificato Disco D’Oro, uscito durante la sua partecipazione come concorrente ad XFactor 13. A giugno del 2021 esce il suo primo album “Solo cose belle”, prodotto da Federico Nardelli, e si esibisce in tutta Italia, nei vari club e festival.