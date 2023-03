Luciano Ligabue al The Space Cinema di Milano

Share

Con la sua musica ha fatto cantare e ballare intere generazioni, infiammando gli animi di più di 100.000 fan nel suo ultimo concerto Campovolo 2022 dello scorso giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia e adesso Ligabue approda sul grande schermo con il docufilm che celebra i trent’anni di carriera dell’artista: ‘30 anni in un giorno’, in programmazione in tutte le sale The Space Cinema dal 20 al 22 marzo. Il noto cantante sarà presente al The Space Cinema Odeon di Milano lunedì 20 marzo alle ore 19:30 per fare un saluto al pubblico in sala che sarà trasmesso negli altri cinema selezionati del circuito in live streaming alle ore 20:00.

Tre giornate sul grande schermo all’insegna di performance live che raccontano anche i retroscena di quella incredibile giornata. Il docufilm alterna la musica alle parole di Ligabue che ripercorre la sua carriera dagli esordi fino ad oggi: tanti gli amici professionali e nella vita come Elisa, Francesco De Gregori, Eugenio Finardi, Loredana Bertè, Gazelle e Mauro Pagani che lo hanno accompagnato in questo percorso lungo trent’anni.

Un appuntamento dedicato a tutti i fan di Luciano Ligabue che vogliono rivivere la magia del concerto dello scorso giugno a Reggio Emilia ripercorrendo i momenti più importanti della sua straordinaria carriera.

Per partecipare alla proiezione del docufilm ’30 anni in un giorno’ al The Space Cinema Odeon di Milano di lunedì 20 marzo alle ore 19:30 basta visitare la pagina ufficiale sul sito al link: https://www.thespacecinema.it/extra/ligabue-30-anni-in-un-giorno