Il nuovo singolo di Vipra omaggia Mango

Share

Dopo la pubblicazione di “MUSICA DAL MORTO – MARTINI” , esce il 23 marzo “GUARDAMI! – MANGO” (Asian Fake/Sony Music), il nuovo singolo di VIPRA, autore, membro del collettivo Sxrrxwland, e artista capace di oscillare tra atmosfere malinconiche e brani urlati e potenti, sulle orme della nuova scena post-punk internazionale, dagli Idles ai Turnstile.

Come il precedente singolo, dedicato a Mia Martini, anche questo brano omaggia un cantautore italiano scomparso. “Guardami!” è la traccia associata a Mango, innovatore geniale e sensibile, al quale Vipra contrappone la figura di un immaginario cantante contemporaneo, cinico e affamato di successo. Indossando questa maschera, Vipra ironizza sulla costante necessità di apparire che ossessiona gli artisti del mainstream.

«Immaginando un cantante disposto a tutto per entrare al party giusto o farsi notare dai fan, prendo in giro tutti quegli artisti, specie gli uomini e in cui ironicamente includo anche me stesso, che cercano di monopolizzare l’attenzione su di sé finendo per alimentare un sistema che riduce la partecipazione femminile e bada molto più alla forma che alla sostanza – racconta Vipra – Il ritornello, in cui abbandono la maschera della star in piena crisi di nervi, è liberatorio: anche con tutti i gioielli e i soldi del mondo, una situazione del genere merita solo una risposta, un sonoro “Fuck!”».

Il videoclip ufficiale di “Guardami! – Mango” sarà presentato in anteprima a Roma, all’interno del panel in programma il 21 marzo presso la Galleria delle Arti (Via dei Sabelli 2 – ore 19:00), volto a riflettere sul ruolo della donna all’interno della discografia italiana. Al dibattito, introdotto da Vipra, saranno presenti, quattro donne, affermate professioniste nel campo musicale: Eleonora Rubini (Head of Marketing Columbia), Beba (Artista), Rossella Essence (Dj e producer) e Diletta Bellotti (Autrice e attivista). Il panel vuole aprire un confronto tra gli addetti ai lavori e il pubblico sul ruolo della donna nel mondo della musica e verranno analizzate le iniziative più efficaci per smuovere la situazione e cosa si può fare di più per limare ulteriormente il gender gap. Il dibattito si lega a quello che sarà il concept del videoclip di Vipra, che rappresenterà proprio una metafora dell’impatto di una nuova generazione e di nuove correnti di pensiero che chiedono un riscatto della donna nella società e nella musica. Andando contro i tradizionalismi e le chiusure di una società ancora troppo machista, Vipra con questo nuovo video denuncia i fenomeni di genere tossici e osserva quanto ancora oggi le donne si sentano messe di fronte a determinate situazioni di squilibrio.

Vipra porterà le sue sonorità presto sul palco e la prima data confermata è l’apertura dell’unica data italiana della band post-punk svedese Viagra Boys, in programma il 20 agosto al Rock Beach Festival di Bellaria Igea Marina (RN). Le prevendite per la data sono acquistabili su Ticketone e DICE.fm.

Dopo il debutto con “Simpatico, Solare, In Cerca di Amicizie” che aveva visto un gran numero di collaborazioni con artisti e produttori, dagli Psicologi, Fulminacci a Margherita Vicario e Frenetik e Orang3, Giovanni Vipra scrive canzoni da quando ha memoria e infatti a oggi risulta disoccupato. Membro fondatore del collettivo Sxrrxwland ha realizzato gli EP “Buone maniere per giovani predatori” e “OSSO”, considerati classici della scena underground, quindi non remunerativi. Ha lavorato come autore per artisti di livello nazionale e pubblicato un album solista nel 2021 per Asian Fake e Sony Music, “Simpatico, solare, in cerca di amicizie”. Tutto il suo percorso l’ha naturalmente portato a odiare il mercato musicale e i suoi addetti ai lavori, e per estensione la struttura capitalista e il genere umano, stupidamente in marcia verso l’auto-annientamento. Nel corso degli anni, Vipra è stato headliner dell’edizione 2021 del Mi Ami Festival e dello Spring Attitude Genera Festival. Ha suonato al Pinewood Festival e in tutti i maggiori festival e club italiani sia con Vipra che con i Sxrrxwland.

www.instagram.com/vipragram – www.facebook.com/GVipra – https://spoti.fi/3IsudEk – https://bit.ly/3XBkv6M