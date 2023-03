Esce domani il nuovo singolo di LA NIÑA

Share

Guardare il Vesuvio e vedere il Monte Fuji, ascoltando il furioso ritmo di un vicolo di Napoli fondersi con le melodie minimali di un tempio shintoista.

Dopo BLU feat MYSIE, esce il 16 marzo HARAKIRI, il secondo singolo che anticipa VANITAS, il nuovo album dell’artista che più di ogni altra connette Napoli all’intero pianeta: LA NIÑA, in uscita il 24 marzo per Sony Music/Columbia Records.

Pre-save: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/la-nina-harakiri-1e8xcyb20eeopfhyisvf88/

“Sono l’ultima dei samurai / ma la prima che ricorderai / Tu sei come l’onda di Hokusai / mi travolgi e poi te ne vai” canta LA NIÑA in questo brano che rilegge con grande ironia la famosa pratica giapponese del suicidio per onore – atto quasi trascendentale – attraverso la passionalità tutta mediterranea con cui vengono affrontate le pene d’amore, quella passionalità sempre “pronta a travolgerti come un’onda di Hokusai”.

HARAKIRI è il calore del corpo e il gelo di una katana, la voce umana che interroga l’Intelligenza Artificiale senza avere risposte. Fra tammorre distorte e shamisen campionati HARAKIRI mette insieme due culture, quella napoletana e quella giapponese, che hanno in comune molte più cose di quello che si pensi, a partire dai vulcani.

BIO

LA NIÑA esordisce nel 2019 con il suo primo progetto solista che traghetta la tradizione in una dimensione iper-contemporanea. È un artista che nasce a Napoli due volte, nel 1991 e nel 2019. Fino al 2018 viaggia alla ricerca di sé stessa nella musica, nel canto, nella scrittura, nell’arte e nel teatro. Nel 2019 rinasce in un universo musicale che azzera le distanze tra l’artista e le sue radici. Con le prime tre tracce Croce, Niente Cchiù e Salomè, l’artista è stata definita come l’ibrido perfetto fra Rosalía e Teresa De Sio. Nel 2020 debutta su Sony Music. A febbraio 2021 esce il suo primo EP Eden, anticipato dal singolo ‘Na cosa sola e seguito, e il 23 aprile da Lassame sta feat. Gemitaiz. Il 16 luglio 2021 esce Tu feat. Franco Ricciardi, il cui video è stato diretto da Attilio Cusani mentre il 9 settembre esce Nunn ‘o voglio sape’ accompagnato da un visual video in cui LA NIÑA canta avvolta negli abiti della designer DI PETSA, la giovane stilista greca Dimitra Petsa.

TESTO

Questo amore m’ incatena

ma tu sei l’anello debole

Porto i segni sulla schiena

metto sogni nelle pagine

Sono l’ultima dei samurai

ma la prima che ricorderai

Tu sei come l’onda di Hokusai

mi travolgi e poi te ne vai

More pe’ ttè

pure si nun t’o ddico

Piglio ‘o telefono

e po’ nun te scrivo

M’ama, non m’ama

chiedo a Siri

Meglio una lama

Harakiri

M’ama, non m’ama

chiedo a Siri

Sayonara, Harakiri

È più freddo questo amore

che una spada dentro al cuore

Ce truvammo dint’ ‘e suonne

quanno ce perdimme ‘e juorno

Sono l’ultima dei samurai

ma la prima che ricorderai

Tu sei come l’onda di Hokusai

mi travolgi e poi te ne vai

More pe’ ttè

pure si nun t’o ddico

Piglio ‘o telefono

e po’ nun te scrivo

M’ama, non m’ama

chiedo a Siri

voglio una lama

Harakiri

M’ama, non m’ama

chiedo a Siri

Sayonara, Harakiri

Harakiri

Harakiri

Harakiri ah ah

Harakiri

Harakiri

Harakiri ah ah

More pe’ ttè, je more pe’ ttè

More pe’ ttè, je more pe’ ttè

M’ama, non m’ama

chiedo a Siri

Meglio una lama

Harakiri

M’ama, non m’ama

tu che dici?

Quando ti chiamo non ti giri

non hai risposte come Siri

Forse era scritto nei papiri

Sayonara, Harakiri