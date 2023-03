Drew Barrymore condurrà MTV Movie & TV Awards

Share

MTV ha annunciato oggi che la star del cinema e della televisione Drew Barrymore sarà la conduttrice degli MTV Movie & TV Awards 2023. In Italia lo show andrà in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) nella notte di domenica 7 maggio in contemporanea con gli Stati Uniti dal famoso Barker Hangar di Los Angeles.

Durante la serata verranno premiati i film e programmi più apprezzati della televisione in un evento imperdibile che andrà in onda su MTV a livello internazionale in più di 150 Paesi.

La Barrymore in passato ha ricevuto ben nove nomination e vinto tre Golden Popcorn, tra cui il suo primo premio nella categoria Best Kiss per il suo ruolo nel film “Prima o poi me lo sposo (The Wedding Singer)”. Ha vinto anche il premio Best On-Screen Team per “Charlie’s Angels” (2001) e nell’edizione 2022 degli MTV Movie & TV Awards: UNSCRIPTED è stata nominata anche per il Best Talk/Topical Show. Nel 2020, lei e Adam Sandler sono stati premiati come Dynamic Duo agli MTV Awards: Greatest of All Time.

MTV Movie & TV Awards 2023

Gli sponsor degli MTV Movie & TV Awards includono Cheetos® e SONIC®.

I produttori esecutivi degli MTV Movie & TV Awards 2023 sono Bruce Gillmer, Wendy Plaut e Vanessa Whitewolf insieme a Jesse Ignjatovic e Barb Bialkowski di Den of Thieves. Jackie Barba e Alicia Portugal sono i responsabili della produzione e Lisa Lauricella è il responsabile dei talenti musicali.

Host, vincitori, artisti e ulteriori dettagli verranno annunciati in seguito.

About Drew Barrymore:

Drew Barrymore è una delle star del cinema e della televisione più riconosciute e premiate di Hollywood. La vincitrice del Golden Globe Award e dello Screen Actors Guild Award si è catapultata sul grande schermo all’età di sei anni, quando il regista Steven Spielberg le ha affidato il ruolo di “Gertie” in E.T.: L’extraterrestre. Con la sua casa di produzione, la Flower Films ha realizzato, tra le altre, la commedia “Mai stata Baciata” nel 1999, seguita dal successo al botteghino di “Charlie’s Angels” nel 2000. Affermatasi come casa di produzione, la Flower Films ha successivamente prodotto i film “50 volte il primo bacio”, il cult “Donnie Darko”, “Duplex”, “Charlie’s Angels – Più che mai”, “Scrivimi una canzone”, “L’amore in gioco”, “La Verità è che non gli piace abbastanza” e “Whip It”, di cui ha curato la regia e la partecipazione. Il talk show di successo della Barrymore, The Drew Barrymore Show, è attualmente alla terza stagione ed è stato rinnovato per la quarta.

About MTV Entertainment Group

MTV è leader mondiale tra i media brand dedicati ai giovani presente in più di 182 paesi, raggiunge ogni anno 418 milioni di spettatori in più di 26 lingue diverse e su tutte le piattaforme audiovisive. MTV opera su reti via cavo e mobili, produzione di eventi dal vivo, film teatrali e MTV Studios. Al di fuori degli Stati Uniti, MTV fa parte di ViacomCBS Networks International, una divisione di ViacomCBS Inc. (Nasdaq: VIACA, VIAC). In Italia è presente in esclusiva su SKY (canale 131 e in streaming su NOW). È Sky Media – concessionaria del Gruppo Sky Italia – a curare la raccolta pubblicitaria di MTV in Italia.

About Paramount Media Networks & MTV Entertainment Studios

Paramount Media Networks & MTV Entertainment Studios è una delle entità mediatiche più importanti al mondo che si connette con il pubblico globale attraverso i suoi nove marchi iconici – MTV, Comedy Central, VH1, CMT, Pop, Logo, Smithsonian, Paramount Network e TV Land – e gli MTV Entertainment Studios che producono serie e film acclamati e i premiati MTV Documentary Films, nominati agli Oscar.