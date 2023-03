DICE e Bershka insieme per “Moved by Music”

DICE, la piattaforma di discovery di eventi dal vivo e la più grande società indipendente di biglietteria musicale al mondo, ha unito le forze con il noto marchio di abbigliamento Bershka per lanciare la campagna “Moved by Music”, una delle più innovative ed entusiasmanti collaborazioni culturali tra un marchio di musica e uno di moda, e che coinvolge artisti, promotori ed eventi di tutta Europa e del mondo.

Moved by Music presenterà alcuni dei migliori party dell’anno, sponsorizzati da Bershka, oltre a nuove collaborazioni con artisti emergenti e affermati. Nel corso dell’anno, DICE selezionerà artisti emergenti e globali che incarnano lo spirito creativo, ribelle e allo stesso tempo responsabile, che contraddistingue Bershka per spettacoli e contenuti esclusivi, tra cui nuove playlist in-store e offline curate dagli stessi artisti.

Il primo ambasciatore britannico di Moved by Music sarà il produttore e DJ londinese TSHA. Uno dei giovani artisti più interessanti del Regno Unito, TSHA è esploso rapidamente nella scena della musica elettronica. Dopo essere stata indicata come “da tenere d’occhio” da alcuni dei più autorevoli giornalisti musicali, nell’ottobre dello scorso anno ha pubblicato il suo album di debutto “Capricorn Sun”, acclamato dalla critica. Mentre la sua musica è sensibile e soulful, i suoi DJ set sprigionano un’energia audace, vibrante e accattivante: ciò le ha permesso di ottenere una residenza nel leggendario club Circolo di Ibiza, oltre a partecipazioni a festival come Glastonbury, Parklife, Lost & Found e la festa di Annie Mac a Malta.

A TSHA si unisce anche María Becerra, una delle più grandi artiste spagnole, che ha creato una playlist per celebrare la Giornata Internazionale della Donna e il Mese della Storia della Donne, rendendo omaggio ad alcune dei talenti di rilievo nella musica. Dal 15 marzo al 15 aprile, Bershka e altri marchi della famiglia Inditex presenteranno artisti femminili in playlist nei loro negozi.

Da oggi è possibile ascoltare la prima playlist mensile creata da Maria per la partnership, disponibile sull’account Spotify ufficiale di Bershka (qui) e che verrà riprodotta nei negozi Bershka di tutto il mondo.

Questo è solo l’inizio di un entusiasmante programma globale tra DICE e Bershka, che si concentrerà anche sul sostegno di eventi dal vivo diversificati e inclusivi. Tra gli attuali partner di DICE che partecipano alla campagna figurano Pxssy Palace, DLT (Days Like This) e FORM (il team dietro i festival Pitchfork London, Mutations e Visions), ai quali si aggiungerà Bresh, il party latino-americano che ha registrato il tutto esaurito in tutto il mondo. Bresh collaborerà con DICE e Bershka per due feste indimenticabili che si terranno quest’estate a Ibiza (giugno) e a Milano. Le date definitive, le sedi e le informazioni sui biglietti saranno rivelate a breve, oltre ad altri eventi che si svolgeranno nel corso dell’anno.

Steve Proud, responsabile delle partnership comunitarie di DICE, ha dichiarato: “Moved by Music è stato progettato per unire musica, moda, cultura e comunità in un formato del tutto nuovo. Questa campagna darà ai fan la possibilità di accedere a contenuti esclusivi, playlist ed eventi di alcuni degli artisti e dei party più interessanti del mondo, a cominciare dai brillanti TSHA e Bresh. Sia DICE che Bershka sono marchi dirompenti che mettono al centro la comunità di fan, siamo entusiasti di mostrare a tutti ciò che Moved by Music ha da offrire quest’anno come una delle più grandi partnership commerciali di DICE in Europa fino ad oggi”.

About DICE

Fondata a Londra nel 2014, DICE ha trasformato il modo in cui i fan scoprono e acquistano i biglietti per gli eventi live in tutto il mondo. Da A$AP Rocky ai Bicep, da Olivia Rodrigo al Primavera Sound Festival, dagli emergenti ai più grandi artisti del mondo, DICE collabora con i principali artisti, i più importanti promotori e i più rinomati locali di tutto il mondo. Oltre alla musica dal vivo, DICE offre ai fan una serie di eventi artistici, culturali e di lifestyle. L’applicazione è altamente personalizzata per ogni fan, con una funzione “Discover” che consiglia concerti ed eventi su misura per ognuno di loro. L’applicazione è mobile-first, blocca il bagarinaggio e protegge i fan. DICE è disponibile nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Francia, Italia, Spagna e Germania.