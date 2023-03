Hozier torna con il nuovo album

Share

Oggi il cantautore pluri-premiato e multi-Platino Hozier rilascia il suo nuovo EP Eat Your Young. Ascolta QUI. L’EP contenente tre nuovi brani segna il ritorno di Hozier dopo il suo secondo album Wasteland, Baby! che nel 2019 ha debuttato alla #1 della Billboard Top 200 Chart. Includendo brani estratti dal prossimo album in studio Unreal Unearth in uscita entro la fine dell’anno, Eat Your Young tocca il tema dell’inferno Dantesco che verrà affrontato nell’album e riflette su due dei nove gironi dell’inferno: golosi ed eretici. Vedi la tracklist dell’EP di seguito.

A proposito di Eat Your Young, Hozier racconta: “Questo EP segna la mia prima release del 2023, farò uscire diverse tracce nei prossimi mesi che saranno seguite dall’album Unreal Unearth a fine estate.

È sempre un regalo per me quello di avere la possibilità di far uscire nuova musica, ancora di più se so che lo sto facendo nel giorno del mio compleanno. Sono contento di avere annunciato le date del tour di questo inverno e di avere condiviso queste canzoni, il tutto è solo un piccolo assaggio di ciò che deve arrivare.”

A celebrare la release di oggi, oltre che il suo compleanno e il giorno di San Patrizio, ha anche annunciato il suo “Unreal Unearth Tour” programmato per il prossimo autunno, con Madison Cunningham che si unirà come ospite speciale in tutte le date. Prodotto da Live Nation con tappe in 25 città, la tranche Nord Americana partirà da St. Louis (MO) sabato 9 Settembre ed include performance al Madison Square Garden di New York City, al Red Rocks Amphitheatre di Denver e così via in altre città fino alla data conclusiva di sabato 4 Novembre all’Hollywood Bowl di Los Angeles. I biglietti saranno disponibili da venerdì 24 Marzo alle 12pm US su https://livenation.com. Maggiori informazioni su https://hozier.com/.

All’inizio di questa settimana Hozier ha celebrato con Columbia Records il Disco di Diamante ricevuto per “Take Me To Church”. Stabile tra le 30 canzoni più ascoltate su Spotify, “Take Me To Church” è la 103esima canzone ad ottenere la rarissima certificazione Diamante.

Eat Your Young Tracklist

Eat Your Young All Things End Through Me (The Flood)

‘Unreal Unearth Tour’ – North American Dates

with Madison Cunningham as Special Guest

Sep 09 St. Louis Saint Louis Music Park

Sep 12 Chicago, IL Huntington Bank Pavilion at Northerly Island

Sep 14 Sterling Heights, MI Michigan Lottery Amphitheatre at Freedom Hill

Sep 19 Toronto, ON Budweiser Stage

Sep 20 Laval, QC Place Bell

Sep 22 Boston, MA Leader Bank Pavilion

Sep 24 Gilford, NH Bank of New Hampshire Pavilion

Sep 26 Washington, DC The Anthem

Sep 29 Philadelphia, PA The Mann Center

Sep 30 New York, NY Madison Square Garden

Oct 03 Raleigh, NC Red Hat Amphitheater

Oct 05 Nashville, TN Ascend Amphitheater

Oct 11 Oklahoma City, OK The Criterion

Oct 13 Durant, OK Choctaw Grand Theater

Oct 17 Morrison, CO Red Rocks Amphitheatre

Oct 20 Salt Lake City, UT Maverik Center

Oct 22 Vancouver, BC Rogers Arena

Oct 24 Seattle, WA WAMU Theater

Oct 25 Portland, OR Moda Center

Oct 27 San Francisco, CA Bill Graham Civic Auditorium

Oct 28 Santa Barbara, CA Santa Barbara Bowl **

Oct 29 San Diego, CA Gallagher Square at Petco Park

Nov 01 Phoenix, AZ Arizona Financial Theatre

Nov 03 Las Vegas, NV The Chelsea Theatre at The Cosmopolitan

Nov 04 Los Angeles, CA Hollywood Bowl

**Non Live Nation show

HOZIER

Nel Settembre 2013, quando l’artista irlandese Andrew Hozier-Byrne ha rilasciato il suo singolo di debutto – un brano dal nome “Take Me To Church” – registrato nell’attico di casa dei suoi genitori a Wicklow (suo padre musicista blues, sua madre un’artista), dentro di se sapeva del potenziale uragano che avrebbe potuto provocare.

10 anni e milioni di stream dopo, Hozier riconosce ancora Wicklow come casa sua.

L’ultima decade ha portato ad Hozier l’approvazione da parte di pubblico e critica. Molteplici Dischi di Platino, un Disco di Diamante, singoli #1 da una parte all’altra dell’Atlantico, diversi premi inclusa una nomination ai GRAMMY, colonne sonore di film e video game e innumerevoli show sold-out in tutto il mondo. Ma mentre Hozier si prepara al suo terzo album – “Unreal Unearth” – la sua passione per l’arte è non si è spenta, e la curiosità per il nostro mondo – e per tutto quello di buono e di brutto c’è – rimane immutata.

