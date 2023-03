“Outsider” il nuovo singolo di Nitro

Share

Fuori ora “OUTSIDER” (Arista/Columbia Records/Sony Music Italy) – disponibile al link https://columbia.lnk.to/OUTSIDER – title track del prossimo progetto discografico di NITRO in uscita venerdì 7 aprile.

ll singolo, prodotto da Mike Defunto, è il vero e proprio manifesto dell’album. Tra le barre è racchiuso il senso del messaggio di “OUTSIDER”: l’arte non si compra, nemmeno con tutti i soldi del mondo, e Nitro si elegge rappresentante di una categoria di artisti che scelgono di non essere schiavi di nulla. “‘Outsider’ – commenta – è chi opera in campo letterario e artistico ed è al di fuori di ogni scuola o movimento. Chi sente di non appartenere a niente. Outsider sono io”.

È online da oggi – al link https://youtu.be/RZ78DMhbmtE – anche il video ufficiale del brano, diretto da Nicola Corradino. “Ho deciso di girare il videoclip di “OUTSIDER” con tanti amici – racconta l’artista – perché è un po’ una mia caratteristica. Da ‘We Takin’ It Back’ (2012) a ‘Infamity Show’ (2018) ho coinvolto nei video anche artisti non presenti nei progetti interessati, per me è come fare una bella foto di gruppo di quell’anno, sono ricordi che hanno un valore inestimabile.”

Nel disco – disponibile in pre-save, pre-add e pre-order al link https://columbia.lnk.to/OUTSIDER – le due anime rap e rock dell’artista sono cucite insieme in 14 tracce che raccontano un viaggio. Tra rime crude e versi più introspettivi, c’è il segno di una crescita personale: da un lato l’essenza urban, che affonda le radici nell’hip hop old school, dall’altro il lato rock, che trova ora la sua massima espressione in un sound di distorsioni sporche, bassi potenti e versi urlati dritti in faccia.

Nitro non si distingue solo per l’energia delle rime e le sonorità sperimentali, ma anche nella scelta dei suoi compagni di viaggio. I featuring di “OUTSIDER” ci dimostrano come ancora una volta il rapper si confermi un vero talent scout, accostando a colleghi affermati del panorama urban attuale, nomi di giovani artisti della nuova scena su cui non si può non puntare l’attenzione.

Questa la tracklist dell’album e le sue speciali collaborazioni:

CONTROL ANYWAY PARANOIA feat. Sally Cruz OUTSIDER IN HEAVEN feat. Ernia SNAKES TI DIREI BMW FIORI FANGORIA feat. Kid Yugi FULL IMMERSION feat. Fresh Mula, Il Ghost NNF ABISSI DEATHNOTE feat. Phil De Payne

Già con “CONTROL” – fuori al link https://columbia.lnk.to/CONTROL e prodotto da Low Kidd e Mike Defunto – Nitro ci ha dato un assaggio di quello che sarà il suo prossimo progetto, trascinandoci nell’attuale realtà, che lui definisce 4.0. È online – al link https://youtu.be/6usPI87icGc – anche il video del brano, diretto da Nikolaj Corradinov.

Nel presente così come in passato Nitro ha dimostrato l’importanza della sua presenza nel rap game italiano, collocandosi nell’olimpo della scena urban attuale. L’artista ha collezionato dischi di platino per i suoi due ultimi album a firma Sony Music Italy, “Suicidol” e “No Comment”, oltre a una lunga serie di certificazioni oro e platino per i suoi singoli. Nell’estate 2019, inoltre, è stato uno dei protagonisti del “Machete Mixtape 4”, album che ha battuto ogni record, piazzandosi al primo posto della classifica FIMI/GfK Italia per 8 settimane di fila. “GarbAge”, entrato direttamente al primo posto della Classifica Top Album Fimi e certificato disco d’oro, è stata nel 2020 la prima release firmata ARISTA, storica label di Sony Music sotto la direzione artistica di Ignazio Pisano, in arte Slait. Nel 2021 è uscito invece “GarbAge Evilution”, Con la produzione firmata da MACHETE – crew di cui Nitro è membro – e la direzione artistica di Stefano “STABBER” Tartaglini e Ignazio “SLAIT” Pisano.