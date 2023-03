Fabrizio Moro “Tutta la voglia di vivere” da oggi in radio

Share

“Tutta la voglia di vivere” è il nuovo singolo di Fabrizio Moro, in radio e su tutte le piattaforme digitali, da oggi venerdì 24 marzo 2023 per Fattoria del Moro / Distr. Warner Music Italy.

Svegliarsi prima delle proprie paure, all’alba del sorgere di un nuovo giorno, e accorgersi che un evento segue l’altro, trascinandosi addosso la pazienza di un’attesa che vale la pena vivere. Una sorta di contrasto tra ciò che osservi al di fuori e ciò che racchiudi dentro, per dar vita allo slancio emotivo di un’opportunità a tratti inaspettata, talvolta intesa come un’ora d’aria concessa. Questo e molto altro ancora è “Tutta la voglia di vivere”, una ballata cruda e immediata, piena di speranza, impreziosita dalla straordinaria penna di Fabrizio Moro, abile nel destreggiarsi tra le parole e le note di una narrazione sempre in bilico tra personale e universale, sospesa a mezz’aria tra forza e fragilità. Perché, alla fine, non esiste alcun libretto di istruzioni per riuscire a decifrare le difficoltà, per riuscire ad affrontare al meglio il momento in cui il mondo sembra cascarti addosso. Una canzone può arrivare in tuo soccorso per andare oltre e aiutarti ad alleviare quelle tue stesse pene, ricordandoti di non essere solo.

Il videoclip di “Tutta la voglia di vivere” ambientato in un carcere femminile, ricostruito per l’occasione, diretto da Daniele Tofani e prodotto da PunxFilm, è già disponibile sul canale Youtube di Fabrizio Moro. https://bit.ly/40xxNmH

È partito il 20 marzo dall’Auditorium Parco Della Musica di Roma, il tour di “Racconti Unplugged” e continuerà fino alla fine di maggio, toccando tutte le città più importanti d’Italia.

Queste le prossime date (organizzato e prodotto da Friends & Partners):

2 aprile, Auditorium Parco Della Musica – ROMA

4 aprile, Teatro Augusteo – NAPOLI

7 aprile, Teatro degli Arcimboldi – MILANO

13 aprile, Tuscany Hall – FIRENZE

15 aprile, Europauditorium – BOLOGNA

20 aprile, Gran Teatro Geox – PADOVA

28 aprile, Teatro Metropolitan – CATANIA

29 aprile, Teatro Golden – PALERMO

4 maggio, Teatro Colosseo – TORINO

6 maggio, Teatro Team – BARI

7 maggio, Teatro Politeama Greco – LECCE

13 maggio, Teatro Massimo – PESCARA

14 maggio, Teatro delle Muse – ANCONA

I biglietti sono disponibili in prevendita su ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali.

