Boro Boro presto in radio con Elettra Lamborghini

“DELINCUENTE” è il nuovo singolo di BORO BORO in collaborazione con ELETTRA LAMBORGHINI. Il brano, destinato a diventare un pezzo immancabile nei club italiani, sarà disponibile da venerdì 31 marzo in radio ed in tutte le principali piattaforme per Virgin Records / Universal Music Italia.

Dopo aver collezionato 7 dischi di platino, 1 disco d’Oro, oltre 440 milioni di stream e 120 milioni di views su YouTube grazie a hit inarrestabili come i singoli “LENTO” e “NENA” che hanno dominato le classifiche per settimane, reduce dal successo di “Suavemente” (la riedizione italiana del brano dell’artista algerino Soolking) – brano che ha consacrato BORO BORO a livello internazionale con oltre 152 milioni di stream sulle piattaforme – e dal suo ultimo singolo “Paura e Soldi”, l’artista multiplatino torna con “Delincuente”.

La traccia vede la straordinaria collaborazione con la regina del reggaeton nazionale e cantante multiplatino di incredibile successo ELETTRA LAMBORGHINI.

Boro Boro e Elettra Lamborghini

Due tra le personalità più iconiche e provocatorie del panorama si incontrano per la prima volta su un brano-manifesto della scena latin-trap. Ancora una volta BORO BORO conferma la capacità di saper declinare un genere geograficamente distante con grande credibilità e originalità unendo sonorità internazionali a barre e testi che rispettano i canoni tradizionali del reggaeton d’oltreoceano.

Prodotto da Jvli, “DELINCUENTE” anticipa le atmosfere estive con una traccia destinata a diventare una colonna portante dei club italiani.

Boro Boro inizia la sua carriera nella musica a 17 anni fondando il collettivo Iskido Gang. Dopo diverso tempo passato a esibirsi nella scena hip hop underground e dopo essersi fatto notare per le sue doti da freestyler, è arrivato a collaborare con artisti come Shade e Oliver Green. Nel 2019 Boro Boro pubblica il singolo inedito “Lento” in collaborazione con MamboLosco, prodotto da Don Joe e pubblicato per GUNA Records. Ad oggi il brano è certificato triplo disco di Platino e conta oltre 94 milioni di stream, mentre il video ha totalizzato più di 29 milioni di visualizzazioni. Ad ottobre dello stesso anno partecipa al singolo “Twerk” di MamboLosco (Disco d’Oro con oltre 40 milioni di stream). Il 2020 si apre con l’ingresso in major e la firma con Virgin Records (Universal Music Italia), con cui pubblica il singolo “Nena”, certificato Disco di Platino, che tutt’ora conta 42 milioni di stream. A luglio dello stesso anno pubblica il suo primo progetto discografico “Caldo” insieme a Mambolosco. L’album, composto da 11 tracce ideate e registrate a Barcellona, è l’insieme di mondi e stili musicali differenti, che si incontrano e attribuiscono al disco una natura riconoscibile e originale al tempo stesso con le collaborazioni di Anna, Beba, Dark Polo Gang, Geolier, Lola Indigo, Rosa Chemical e Samurai Jay. Dopo il successo del disco, a dicembre esce il brano “Obsesionada” feat. Fred De Palma. Nel 2022 torna con il singolo “Nena2”, seguito da “Suavemente RMX (Soolking)”, certificato disco di Platino, “El Amor” in collaborazione con Fred de Palma e Villabanks e il singolo “Paura e Soldi”.