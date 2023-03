Imola Summer Sound annuncia gli opening act

Share

L’Imola Summer Sound scalda i motori per una prima edizione che si preannuncia già memorabile: dopo l’annuncio degli headliner SFERA EBBASTA, LUCHÈ e SHIVA, la line up del nuovissimo Festival, organizzato da Trident Music in collaborazione con Studios e con il comune di Imola, va ad arricchirsi con le esibizioni di quattro giovani artisti che apriranno le danze portando sul palco un sapiente mix di energia, adrenalina e intensità.

ROSHELLE, SETHU, TONY BOY e ELE A sono gli opening act della prima edizione dell’Imola Summer Sound, venerdì 7 luglio all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola (BO). La nuova rassegna promette di regalare imperdibili live di altissimo livello, un susseguirsi senza sosta di hit per uno spettacolo unico e pieno di sorprese. Una giornata da ricordare, con una line-up più che mai ricca e colorata, all’insegna della musica urban e delle emozioni forti.

I biglietti per la prima edizione dell’Imola Summer Sound sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Radio105 è media partner ufficiale dell’evento.

GLI OPENING ACT

ROSHELLE

Giovane rapper che nel 2016 si è guadagnata la finale di X-Factor, è dotata di una voce duttile e potente e di un flow killer, disinvolto e agile. Si muove fluidamente attraverso tutti i generi musicali, riuscendo a mescolare diverse influenze in uno stile unico e personale, che non ha paragoni nel panorama italiano. Negli anni ha pubblicato diversi singoli, tra cui 00:23, prodotto da Andry the Hitmaker e scritto dalla stessa Roshelle, Mama, Rosa Naturale, Tutty Frutty, Drink. Roshelle ha collaborato con Shablo, Guè e Mecna in Ti Amo, Ti Odio creando uno spaccato di pop contemporaneo dal sapore internazionale, unendo più generi in un brano moderno che, ancora una volta, mostra le capacità di metamorfosi di Roshelle. Tra il 2021 ed il 2022 ha deciso di intraprendere un nuovo percorso, ricco di brani inediti tutti da scoprire ed un’importante svolta estetica che la vede passare dal colore rosa al nero. Lo scorso 10 marzo ha pubblicato il nuovo singolo Nella tana del mostro, uscito per Island Records / Universal Music Italia.

SETHU

Sviluppa la sua identità artistica assieme al fratello gemello Jiz, con il quale comincia a muovere i primi passi nella scena punk/rap ligure. La musica per Sethu è un modo per evadere dalla realtà provinciale savonese, il cui mood malinconico si riflette spesso nei suoi testi e nell’estetica. Crudo, scuro, inquieto, euforico: attraverso la sua musica racconta una generazione che vive tra incertezze, ansie e paure per il futuro. Nel 2021 e nel 2022 collabora, fra gli altri, con Don Said, gli ISIDE, Wako, Anzij e Claudym. Con quest’ultima apre i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari al Forum D’Assago e Willie Peyote a Milano. GIRO DI NOTTE (Carosello Records) è il singolo con cui entra nelle più importanti playlist editoriali di Spotify. MTV Italia lo sceglie come Artista del mese di settembre, mentre viene invitato ad esibirsi all’evento PLUG MI insieme ad altri artisti della scena urban italiana come Shiva e Rhove. Lo scorso dicembre Sethu è rientrato tra i sei finalisti di Sanremo Giovani con il brano SOTTOTERRA, aggiudicandosi così l’accesso al Festival di Sanremo 2023 nella categoria BIG con il brano CAUSE PERSE, brano dedicato al rapporto con l’inseparabile fratello gemello Jiz.

TONY BOY

Rapper classe ’99 di Padova, si fa conoscere dal pubblico nel giugno 2019, con l’uscita del suo primo ep Non c’è futuro interamente prodotto da Wairaki. Spicca per la sua capacità di scrittura, interpretazione e versatilità nel flow, mischiando tematiche sentimentali con un’attitudine più cruda. Dopo Champagne in collaborazione con Mr.Rizzus, 1999 è il secondo singolo del suo 2020, a cui fa seguito Jungla. A giugno collabora con Nashley in Dipendenza, contenuta nel nuovo EP di quest’ultimo, mentre a luglio pubblica Sembra Facile con Dutch Nazari e a settembre Gas, estratti da Going Hard, il suo album d’esordio ufficiale, pubblicato a ottobre 2020. Piumini è il primo singolo di un 2021 ricco di uscite e collaborazioni, a cui fanno seguito Sesto Senso e Lockdown con Jamil, anticipazioni di Going Hard 2, il suo secondo disco ufficiale, con all’interno anche Yamba, gli Slings e Touchè.

ELE A

Classe 2002, è una giovane artista nata e cresciuta a Lugano. Tutto quello che si può sapere di lei si trova nella raffica di barre rilasciate a una a una sul suo profilo Instagram e su YouTube: freestyle su basi old school o pop (da Wiz Khalifa a Walking On A Dream degli Empire Of The Sun). Il suo gusto street pop cela in realtà un manifesto amore per l’estetica del rap, e un puro credo: “tu usi la musica per aver altro invece per me è l’obiettivo finale”. A giugno 2022 pubblica il primo Ep, Zerodue Demo, disco autoprodotto che viene distribuito esclusivamente in fisico, in un lungo tour estivo di oltre 20 date, che la porta a calcare prestigiosi palchi in Italia e all’estero, dal Mi Ami Fest di Milano, allo Sziget Festival di Budapest. In novembre ha debuttato sulle piattaforme con il primo singolo Mikado, seguito da Globo da un featuring in C’est la vie del sassofonista francese Laurent Bardeinne.