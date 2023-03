Questa settimana al Blue Note di Milano

Share

Una presenza fissa nei cartelloni delle stagioni concertistiche del Blue Note è Tony Momrelle, che tornerà a esibirsi di fronte al pubblico meneghino stasera, giovedì 30 marzo. Cantante e compositore soul e jazz, è uno dei musicisti più interessanti e significativi della scena britannica moderna. Nel corso della sua fortunata carriera ha condiviso il palco con alcuni dei più grandi artisti del mondo, tra cui Elton John, Celine Dion, Andrea Bocelli, Gwen Stefani, e molti altri. La critica internazionale l’ha definito come il legittimo erede di Stevie Wonder per la somiglianza vocale e quel feeling unico della sua voce.

(Ore 20:30 – 37/32 €; ore 22:30 – 27/22 €)

Matthew Lee

Venerdì 31 marzo il jazz club sarà pervaso dall’energia di Matthew Lee, pianista, compositore e carismatico performer. Con il suo straordinario virtuosismo, questo talentuoso crooner ha saputo incantare il pubblico americano e non solo, fino a diventare un emblema dello spirito rock’n’roll e swing e a rappresentare per antonomasia la canzone d’autore italiana ispirata al mondo degli anni ’50 a stelle e strisce. Con più di 1.200 concerti dal vivo e 7 album pubblicati, il giovane artista non smette di infiammare le platee di tutto il mondo e saprà incantare ancora una volta anche il pubblico sardo.

(Ore 20:30 SOLD OUT/23:00 – 35/30 €)

Il nuovo mese inizia sabato 1° aprile con i Mamas Gun, da tutti considerati i maestri del modern soul. La loro miscela di influenze classiche e contemporanee ha suscitato milioni di stream in tutto il mondo e ha ottenuto elogi da The Sunday Times, Billboard, The Guardian e Uncut Magazine. I primi tre album del gruppo hanno riempito le Top 10 in quattro continenti; i tour della band nei club e nei migliori festival globali hanno collezionato innumerevoli sold out. La loro ultima fatica, Cure The Jones, è una meditazione lussureggiante, ricca di sfumature e molto contemporanea su un mondo capovolto, ma sempre incastonata nella classica tradizione soul di Bill Withers e Marvin Gaye.

(Ore 20.30 – 37/32 €; ore 23:00 – 27/22 €)

Domenica 2 aprile Sasha Torrisi proporrà il suo personale omaggio a Lucio Battisti, a ottanta anni dalla nascita del famoso cantautore. Cantante e chitarrista, Torrisi inizia ad avere l’idea di uno spettacolo-tributo a Lucio Battisti alla fine degli anni 2000, dopo aver concluso la sua storica collaborazione con i Timoria: il

progetto Sasha Torrisi canta Lucio Battisti rivisita in chiave rock, personale e contemporanea i grandi successi del cantautore con eleganza e stile, grazie anche alla collaborazione con Mogol, dal quale ha imparato a comprendere fino in fondo la forza dei testi dell’indimenticato cantautore e riproporre in modo perfetto quelle melodie sempre attuali.

(Ore 20:30 – 33/28 €; ore 22:30 – 23/18 €)

Dopo il successo dello scorso anno martedì 4 aprile Margherita Zanin sarà nuovamente sul palco per interpretare Lucio Dalla, in un concerto-evento, tributo alla poetica di questo grande artista. La cantautrice ligure presenterà alcuni dei brani più profondi e toccanti del repertorio di Lucio Dalla sotto la direzione artistica di Roberto Costa, musicista e compositore che ha accompagnato il cantante bolognese in tutta la sua vita come suo bassista e talvolta anche autore delle musiche di alcuni brani di grandissimo successo, tra cui Se io fossi un Angelo.

(Ore 20:30 SOLD OUT/22:30 – 30/25 €)

Cuba è la patria dei ritmi caraibici: le note di mambo, rumba, salsa, jazz afro-latino e cha-cha-cha, che risuonano in ogni via e in ogni angolo, sono vere e proprie compagne di vita quotidiana e hanno contribuito a creare il patrimonio culturale dell’isola. Blue Note Milano intende celebrare questa isola mitica con la prima edizione di Celebrate Cuba! e per farlo mercoledì 5 e giovedì 6 aprile affiderà il palco alla Orquesta ConClave, un collettivo di musicisti latinoamericani uniti dal desiderio di diffondere la propria cultura attraverso i diversi stili del genere salsa. Il suono dell’orchestra, la precisione e l’energia travolgono il pubblico, lasciandolo ipnotizzato fino all’ultima nota.

Per l’occasione al menù del jazz club si aggiungeranno alcuni piatti speciali che omaggeranno la cucina cubana e il suo inconfondibile mix di colori, profumi e spezie, la cui origine è il frutto di un intreccio di culture diverse, indiana, africana e spagnola.

(Mercoledì ore 20:30 – 20/15 €; giovedì ore 20:30 SOLD OUT/22:30 – 20/15 €)

Venerdì 7 aprile sarà la volta di James Morrison, musicista di origini australiane che può essere definito un virtuoso nel vero senso della parola: oltre alla tromba, questo polistrumentista suona anche trombone, euphonium, flicorno soprano, tuba, saxofoni, clarinetto e pianoforte. La sua carriera inizia a soli 13 anni quando il giovane musicista comincia a esibirsi come professionista in alcuni club notturni. La sua fortuna internazionale avanza rapidamente, tanto che a 16 anni debutta negli Stati Uniti con un concerto al Monterey Jazz Festival. In seguito si esibisce nei più importanti festival e jazz club europei. Oggi, a 60 anni appena compiuti, è una vera e propria icona del jazz.

(Ore 20:30 – 35/30 €; ore 23:30 – 25/20 €)

Per festeggiare l’arrivo del weekend di Pasqua sabato 8 aprile Blue Note Milano ospiterà nuovamente Celebrate Studio 54!, la festa dedicata alla musica disco anni ’70 e alla discoteca più famosa di New York e forse dell’intero pianeta, lo Studio 54, dove ogni sera andava in scena “la festa più grande del mondo”. Il jazz club celebrerà quegli anni speciali con una serata altrettanto speciale in compagnia dei Pulsation, un progetto musicale disco funk nato a Milano su iniziativa di Elio Marrapodi e Dave Dicecca, che faranno rivivere i gloriosi anni ’70 e ’80.

(Ore 20:30/23:00 – 20/15 €)